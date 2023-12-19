CHP Sözcüsü Yücel'den Halil Umut Meler'e ziyaret: Dün Soma’da madenciyi tekmeleyenler, bugün sahada hakemi tekmelediler

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler’i, İzmir’deki evinde ziyaret etti. Yücel, ziyaretin ardından; “Şiddetin durdurduğu lig, bugün tekrar başlıyor. Ligi yöneten, izleyen, organizasyonunda görev alan herkesin bugün lig başlarken, atılan yumruğu hatırlayarak ve unutmayarak görevini ifa etmesi gerekmektedir. Dün Soma’da madenciyi tekmeleyenler, bugün sahada hakemi tekmelediler. Şiddetin ve kaynağının karşısında durmazsak tekmeler de durmayacak. Aksi taktirde AKP’nin tekmelerinin sonu gelmeyecek ve şiddet emin olun bir gün herkese isabet edecek” açıklamasını yaptı.

CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler’i; İzmir’deki evinde ziyaret etti. Yücel’e ziyarette; CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşı ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel eşlik etti.

“TAM BİR HAFTA GEÇTİ”

Yücel, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Futbola ilgisi olan, olmayan herkesin büyük bir üzüntü duyduğu, dünya kamuoyunda da büyük bir yankı uyandıran ‘hakeme atılan yumruğun’ ardından tam bir hafta geçti. Bu konuda hızlı reaksiyon alınması noktasında biz de hemfikiriz. Samimiyetle açıklama yapan her bir kesimin emeği, şiddeti sahalardan uzak tutmak için atılmış bir adımdır ve çok kıymetlidir.

“YUMRUK ATANIN ADINI DAHİ ANMADILAR”

Tabii bu vahim olayın hemen ardından yapılan üstünkörü açıklamaları da unutmadık, unutturmayacağız. Bu ülkenin Bakanları ve hatta Cumhurbaşkanı, ‘geçmiş olsun’ mesajları yayınlarken, yumruk atanın adını dahi anmadılar. Yumruğun faili Faruk Koca’nın ismini anmamaları, AKP Kurucusu ve üyesi olması gerçeğini, Sayın Erdoğan’ın ev sahibi ve yakın dostu olması gerçeğini değiştirmiyor ve böyle bir durumda dahi yine ‘AKP’nin, benim failim iyidir’ anlayışını görmekteyiz.

“KENDİSİ, OLAYI TEKRAR TEKRAR YAŞAMAMAK İÇİN GÖRÜNTÜLERİ BİLE İZLEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ”

FIFA kokartlı hakemimiz, hemşehrimiz Halil Umut Meler’i, Selçuk İlçe Başkanımız İpek Onbaşı ve Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel ile birlikte evinde ziyaret ettik. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in olayın ardından kendisini aradı. Aynı şekilde Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır da kendisini hastanede ziyaret etti. Bu destek karşısında da Meler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilgi ve alakasından memnuniyet duyduğunu ve bu ilgi ve alakanın manevi destek olarak acısını hafiflettiğini söyledi. Olayın hukuki sürecini konuştuğumuz, ‘bundan sonrası için ne yapılabilir’e kafa yorduğumuz samimi bir görüşme oldu. Kendisi olayı tekrar tekrar yaşamamak için görüntüleri bile izlemediğini söyledi. Gerçekleşen olayın vahameti bir yana manevi anlamda da çok üzücü bir olay tabii…

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hakem Halil Umut Meler’e saldırıda bulunan AKP’li Faruk Koca’ya 5 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi. Cezanın 3 yılı aşması nedeniyle Futbol Disiplin Talimalatı’nın 52/2’nci maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı. Bu gelişmeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir hukuk devleti olması nedeniyle, doğalında olması gereken hukuki yaptırımlardır.

Fakat bir de bu olayların olmasını engelleyen tedbirlere de bakmak lazım. Saha içi ve seyahat güvenliği hakemler için hayati bir meseledir. Hakemler sadece sahada değil, maç öncesi ve sonrası saha dışında da baskı ve şiddete maruz kalmaktadırlar. Öte yandan alt liglerde görev yapan hakemlerin maruz kaldığı şiddetten haberimiz bile olmuyor. Müsabakanın taraflarından biri 4 büyüklerden olmaması halinde veya teknik direktörünün veya herhangi bir oyuncusu medyatik olmaması halinde, şiddet vakası yaşandığıyla kalıyor. Sıkı bir denetim mekanizması gerekiyor.

“BU YUMRUK İLK DEĞİL”

Bu yumruk ilk değil. 2016’da Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 89. dakikasında tribünden sahaya atlayarak hakem Volkan Bayarslan'a saldıran 17 yaşındaki genç tutuksuz yargılanarak serbest bırakılmıştı. Türkiye’de siyasi isimlerin kulüp başkanlarını belirlediği, müdahale edebildiği bir futbol sistematiği oluşturuldu. Hatta öyle ki kulüpler fonlanarak dolaylı olarak şampiyonlar belirlendi.

Futbolun birleştirici gücü vardır. Gönülleri bir eder, kıyasıya rekabet de vardır, ‘gelmez’ denenleri bir araya getirmişliği de vardır.

“AKP’Lİ FARUK KOCA’NIN YUMRUĞUNU UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Siyasetin karıştığı futbol müsabakalarının birleştirici gücü olmaz, rekabete ‘şiddet fanatizmi’ karışır, sahalarda yumruklar ve tekmeler konuşur. Bu tür şiddet olaylarını sadece sahalarda değil hiçbir yerde görmek istemiyoruz ve bir daha yaşanmaması için AKP’li Faruk Koca’nın yumruğunu unutmayacağız, unutturmayacağız.

Şiddetin durdurduğu lig, bugün tekrar başlıyor. Ligi yöneten, izleyen, organizasyonunda görev alan herkesin bugün lig başlarken, atılan yumruğu hatırlayarak ve unutmayarak görevini ifa etmesi gerekmektedir. Dün Soma’da madenciyi tekmeleyenler, bugün sahada hakemi tekmelediler. Şiddetin ve kaynağının karşısında durmazsak tekmeler de durmayacak. Aksi taktirde AKP’nin tekmelerinin sonu gelmeyecek ve şiddet emin olun bir gün herkese isabet edecek.”

Kaynak: ANKA