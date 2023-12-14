Adalet Bakanı açıkladı: Faruk Koca hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

Hakem Meler'e saldırıya ilişkin iddianamede, şüpheliler hakkında, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme suçlarından ceza istendi.



Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları söyledi:

“Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenledi. 4 kişi yönünden dava açıldı. Özellikle savcımızın tespit ettiği suçlar bakımından iddianamede yer alan kişinin yerine getirdiği kamu görevinde kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve 6222 sayılı yasaya muhalefetten dava açılmış durumda.

Deliller toplandı, ifadeler alındı yalnız sahaya inen diğer şüpheliler tarafından ayrı bir soruşturma yürütülüyor. Takdir iddianamenin kabulu yönünde mahkemededir. Yargı en doğru kararı verecektir.”