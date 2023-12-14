İsrail'e karşı dikkat çeken adım: Aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin Britanya'ya girişi yasaklandı

İsrail’in Gazze’ye insanlık dışı saldırıları sürerken, Britanya cephesinden dikkat çeken bir adım geldi.

Britanya Dışişleri Bakanı David Cameron, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivilleri öldürdüğünü belirterek, bunların Britanya'ya girişinin yasaklanacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cameron, "Aşırıcı yerleşimciler Filistinli sivilleri hedef alarak ve öldürerek hem İsrailliler hem de Filistinliler için güvenlik ve istikrarı baltalamaktadır" ifadelerini kullandı.

Extremist settlers, by targeting and killing Palestinian civilians, are undermining security and stability for both Israelis and Palestinians.



Israel must take stronger action to stop settler violence and hold the perpetrators accountable.



We are banning those responsible for… — David Cameron (@David_Cameron) December 14, 2023

Yerleşimci şiddetini durdurmak ve faillerin cezalandırılması için güçlü adımlar atılması gerektiğini savunan Cameron, "Ülkemizin bu korkutucu eylemleri gerçekleştiren kişilere yuva olmamasını sağlamak için yerleşimci şiddetinden sorumlu olanların Birleşik Krallık'a girişini yasaklıyoruz" diye yazdı.