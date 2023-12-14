İsrail'e karşı dikkat çeken adım: Aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin Britanya'ya girişi yasaklandı

Britanya, şiddet yanlısı Yahudi yerleşimcilerin ülkeye girişini yasaklanacağını açıkladı.

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İsrail'e karşı dikkat çeken adım: Aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin Britanya'ya girişi yasaklandı

İsrail’in Gazze’ye insanlık dışı saldırıları sürerken, Britanya cephesinden dikkat çeken bir adım geldi.

Britanya Dışişleri Bakanı David Cameron, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivilleri öldürdüğünü belirterek, bunların Britanya'ya girişinin yasaklanacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cameron, "Aşırıcı yerleşimciler Filistinli sivilleri hedef alarak ve öldürerek hem İsrailliler hem de Filistinliler için güvenlik ve istikrarı baltalamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yerleşimci şiddetini durdurmak ve faillerin cezalandırılması için güçlü adımlar atılması gerektiğini savunan Cameron, "Ülkemizin bu korkutucu eylemleri gerçekleştiren kişilere yuva olmamasını sağlamak için yerleşimci şiddetinden sorumlu olanların Birleşik Krallık'a girişini yasaklıyoruz" diye yazdı.

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