Marmaray'da intihar! Seferler bir süre gecikmeli yapıldı

Marmaray'da bir kişinin intihar ettiği ve seferlerin bu sebeple bir süre aksadığı kaydedildi.

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Marmaray'da intihar! Seferler bir süre gecikmeli yapıldı

Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı TCDD tarafından işletilen Marmaray'da bir vatandaşın intihar ettiği öğrenildi.

Marmaray'ın Suadiye istasyonunda intihar ettiği belirtilen kişinin son durumuyla ilgili bilgi verilmezken, banliyö hattında seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

TCDD Marmaray, yaşanan durumla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Marmaray Suadiye istasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Erenköy-Maltepe arası tek hat işletildiğinden Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."

Bir süre sonra seferlerin normale döndüğü belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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