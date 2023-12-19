Halk borç batağında: 1.1 milyon kişi daha yasal takibe takıldı

Türkiye'de halk günden güne daha da borç batağına sürüklenirken, 1.1 milyon kişinin daha yasal takibe takıldığı ortaya çıktı.

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Halk borç batağında: 1.1 milyon kişi daha yasal takibe takıldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verileri, bireysel kredi kullanan kişi sayısının (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1.8 milyon kişi artarak 39.3 milyon kişi olduğunu ortaya koydu.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, ortalama kredi bakiyesi ise 63.7 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Açıklanan en güncel verilere göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise Ocak-Ekim 2023 döneminde 1 milyon 100 bin kişi oldu. Böylece bireysel kredi ve kredi kartında ekim sonu itibariyle borcunu ödemeyen ve hala devam eden kişi sayısı 3 milyon 836 bin 53 kişi oldu. Bununla birlikte varlık yönetim şirketlerine satılan bireysel kredi ve kredi kartında 2 milyon 100 bin kişinin borcu devam ediyor.

TOKİ'YE 59 MİLYONLUK TAKSİTLİ BORÇ

Merkez Bankası’nın hazırladığı Finansal İstikrar Raporuna göre, varlık yönetim şirketlerinin (VYŞ) kontrolünde ise 41 milyar liralık bir batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Bu arada vatandaşların TOKİ’ye de 59 milyar liralık taksitli konut borcu bulunuyor. Yıl başından bu yana tüketici kredileri yüzde 67 oranında artarak 2 trilyon 556 milyar liraya, bireysel kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 140 oranında artarak 1 trilyon 73 milyar liraya yükseldi.

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