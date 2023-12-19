Altın fiyatları baskılandı: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizlikler devam ederken altın fiyatları baskılandı. Bu gelişmelerle gram altın yeni güne sınırlı artışla başladı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizlikler arttı.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın gelecek yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 70'te bulunuyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Bu gelişmeler sonrası gram altın yeni güne bin 894 TL seviyesinde başladı.
Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü bin 893 liradan tamamlamıştı.
CUMHURİYET ALTINI, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 170, cumhuriyet altını 12 bin 940 liradan satılıyor.
ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ
Dün günü 2 bin 27 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 26 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Kaynak: Gerçek Gündem