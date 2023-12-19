Benzine zam geliyor
20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Litresi ortalama 33.02 liradan satılan benzinin pompa fiyatı zammın ardından 35,50 TL’ye yaklaşacak.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.47 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 33.02 liradan satılıyor.
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