Benzine zam geliyor

20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Litresi ortalama 33.02 liradan satılan benzinin pompa fiyatı zammın ardından 35,50 TL’ye yaklaşacak.

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Benzine zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.47 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 33.02 liradan satılıyor.

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