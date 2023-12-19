Borsa günü düşüşle açtı

BIST 100 endeksi, yeni günde 0,08 değer kaybıyla açılış yaptı.

Borsa günü düşüşle açtı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 düşüşle 7.783,90 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,52 puan azalışla ve yüzde 0,08 değer kaybıyla 7.783,90 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 artarken, holding endeksi yüzde 0,05 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,87 ile orman kağıt basım oldu.

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,54 değer kaybıyla 7.790,42 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yüzde 70 ihtimalle Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü aktaran analistler, buna karşın Fed yetkililerinin temkinli açıklamalarının söz konusu adımları daha da öteleyebileceği ihtimalini desteklediğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.600 puanın destek, 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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