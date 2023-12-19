Dünyanın en zengin kentleri belli oldu: İşte İstanbul'daki dolar milyoneri sayısı

“Dünyanın En Zengin Kentleri 2023” listesi yayımlandı. Listeye göre İstanbul'daki dolar milyoneri sayısı şaşırttı.

Son Güncelleme:
Dünyanın en zengin kentleri belli oldu: İşte İstanbul'daki dolar milyoneri sayısı

Danışmanlık şirketi Henley & Partners, “Dünyanın En Zengin Kentleri 2023” listesini yayınladı.

Buna göre, listenin başını 340 bin dolar milyoneriyle New York çekiyor. İstanbul’da yaşayan 16 bin 300 dolar milyoneri kenti listenin 51’incisi yaptı.

Dünya'dan Emre Ergül'ün haberine göre; dolar milyonerlerinin ikinci tercihi Japonya’nın başkenti Tokyo oldu. Üçüncü kent yine ABD’den, San Francisco oldu.

Rapor, dolar milyonerlerinin İstanbul’dan da kaçtığını gösteriyor. Listeye göre, 2012 ile 2022 yılları arasında İstanbul’daki dolar milyonerlerinin yüzde 35’i dünyanın başka noktalarına gitti.

Dünyanın en zengin kentleri belli oldu: İşte İstanbul'daki dolar milyoneri sayısı - Resim : 1

Etiketler
İstanbul Dolar
Son Güncelleme:
Saldırı altındaki Gazze'de can kayıpları artıyor: Yaşamını yitirenlerin sayısı 19 bin 453’e yükseldi Gazze'de can kayıpları artıyor: Yaşamını yitirenlerin sayısı 19 bin 453’e yükseldi
Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen depremde 111 kişi hayatını kaybetti Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen depremde 111 kişi hayatını kaybetti
Sigaraya gelecek 'otomatik' zam: Tiryakilerin cebi fena yanacak Sigaraya gelecek 'otomatik' zam!
1 kaşık tüketildiğinde karaciğeri temizliyormuş! Peki nasıl yenmeli? 1 kaşık tüketildiğinde karaciğeri temizliyormuş! Peki nasıl yenmeli?
ÇOK OKUNANLAR
Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var! Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!
2023'ün en iyi 50 filmi belli oldu: Listede bir Türk yapımı da var! 2023'ün en iyi 50 filmi belli oldu: Listede bir Türk yapımı da var!
Bu yıl bizi neler bekliyor? Nostradamus ve İbnü’l Arabi'nin 2024 kehanetleri ortaya çıktı Nostradamus ve İbnü’l Arabi'nin 2024 kehanetleri ortaya çıktı
Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın!
Fatih Portakal 'iktidardan önce açıklıyorum' dedi, asgari ücret için rakam verdi! Fatih Portakal 'iktidardan önce açıklıyorum' dedi, asgari ücret için rakam verdi!