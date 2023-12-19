Dünyanın en zengin kentleri belli oldu: İşte İstanbul'daki dolar milyoneri sayısı

Danışmanlık şirketi Henley & Partners, “Dünyanın En Zengin Kentleri 2023” listesini yayınladı.

Buna göre, listenin başını 340 bin dolar milyoneriyle New York çekiyor. İstanbul’da yaşayan 16 bin 300 dolar milyoneri kenti listenin 51’incisi yaptı.

Dünya'dan Emre Ergül'ün haberine göre; dolar milyonerlerinin ikinci tercihi Japonya’nın başkenti Tokyo oldu. Üçüncü kent yine ABD’den, San Francisco oldu.

Rapor, dolar milyonerlerinin İstanbul’dan da kaçtığını gösteriyor. Listeye göre, 2012 ile 2022 yılları arasında İstanbul’daki dolar milyonerlerinin yüzde 35’i dünyanın başka noktalarına gitti.