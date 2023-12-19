Dolar/TL'de bir rekor daha!

Seçimlerin ardından 3 bin 150 baz puan faiz artışına giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta gerçekleşecek yılın son toplantısında yüzde 40 seviyesindeki politika faizinde artışa devam etmesi bekleniyor.

Faizlerin artırılması enflasyonu dizginlemeye yetmezken, piyasalarda ortaya çıkan enflasyonun daha da yükseleceği endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.

DOLAR/TL'DE REKOR

Bu gelişmelerle dolar/TL kur yeni günü tarihi zirvede başlayarak 29,08 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Öte yandan Merkez Bankası, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını belirtmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem