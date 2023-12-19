Dolar/TL'de bir rekor daha!
Son dakika haberi... Piyasalarda hakim olan enflasyon endişesi dolar/TL kurunu tetiklemeye devam ederken, dolar kuru yeni günde rekor kırdı.
Seçimlerin ardından 3 bin 150 baz puan faiz artışına giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta gerçekleşecek yılın son toplantısında yüzde 40 seviyesindeki politika faizinde artışa devam etmesi bekleniyor.
Faizlerin artırılması enflasyonu dizginlemeye yetmezken, piyasalarda ortaya çıkan enflasyonun daha da yükseleceği endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.
DOLAR/TL'DE REKOR
Bu gelişmelerle dolar/TL kur yeni günü tarihi zirvede başlayarak 29,08 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.
GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA
Öte yandan Merkez Bankası, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını belirtmişti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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