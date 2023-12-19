İstanbul'da IŞİD operasyonunda 6 şüpheli gözaltında

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Terörle Mücedele Şubesi ekipleri, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak” suçuna yönelik yeni bir çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında örgüt mensuplarına ve yakınlarına iletilmek üzere maddi yardım toplama ve finans sağlama faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 6 kişinin yakalanması için bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.

Kaynak: ANKA