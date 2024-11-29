Güran Ailesinin Tehdit Ettiği Kişi Kim? Her Şeyi İtiraf Etti! ‘Beni Dövdüler, Sonra…’

Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada dava dosyasına eklenen yeni görüntülerde, Güran ailesinin Narin’in cansız bedeni bulunmadan bir gün önce bahçede toplandığı, bir erkeği ortalarına alarak sorguya çektikleri görülmüştü.

Görüntülerdeki kişinin cinayetin itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın da kuzeni olan 32 yaşındaki çoban Ahmet Akgün olduğu ortaya çıktı.

Ahmet Akgün, Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Neler Oluyor Hayatta programına konuştu.

“SİNİRLENDİLER VE BENİ DÖVDÜLER”

Akgün, o gün yaşananları şöyle anlattı: Erhan Güran’ın kardeşi yanıma gelip ağabeyinin beni evine çağırdığını söyledi. Ben de evlerine gittim, zaten yakın oturuyoruz. Gittiğimde diğer aile üyeleri de kapıda oturuyordu. Erhan Güran bana, ‘Sen bir şey gördün mü, görmedin mi? Sen köyde çok geziyorsun’ dedi. Çoban olduğum için sürekli dışarıda hayvanların yanındayım diye böyle bir şey sordu ve ‘sen görmüşsündür’ dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler, suçum olmadığı halde yaptılar. Sonra da özür dilediler.

NEVZAT BAHTİYAR'IN OĞLU DA KONUŞTU

Ahmet Akgün’ün ardından yayına Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar’da bağlandı. “Narin’i babam öldürmedi” diyen Bahtiyar “Babam bu olayın namus meselesi olduğunu anlatmadan önce kimse onun adını bile anmıyordu. Kimse babamı suçlamıyordu” diye belirtti.

Güran ailesinin suçu kabul etmesi halinde babası Nevzat’a para ve arsa vaadinde bulunduklarını iddia eden İbrahim Bahtiyar, Narin’in ağabeyi Baran Güran’dan daha önce kendisine tehdit mesajı geldiğini söyledi.

Kaynak: İHA