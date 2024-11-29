Tek Sebep Filistinlilere Nefreti Değil: İşte Netanyahu'nun Savaşı Bitirmemesinin Nedeni...

İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı saldırıları bir yılı aşarken, İsrailli gazeteci ve siyasi analist Ben Caspit, Maariv gazetesinde "Lübnan'da Hizbullah'a karşı yürütülen saldırılar ile Gazze'de Hamas'a karşı yapılan arasındaki fark nedir?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Lübnan yerine Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğini belirten Caspit, "Gazze'deki başarı daha açık: Hamas büyük ölçüde yıpratıldı. Şu anda askeri bir işlevi bulunmuyor. Hizbullah saldırıyor ve füze atıyor" ifadelerini kullandı.

'ANLAMAYAN VARSA CEVAP BASİT'

Caspit, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da ateşkes yaparken Gazze'de neden saldırılarına devam ettiğini sorarken, "Anlamayan varsa cevap basit. Gazze'de ateşkes Netanyahu'nun koalisyonunu çökertecek, Lübnan'daki ateşkesle ise çökmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA