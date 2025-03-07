Günlerdir Haber Alınamayan Adam Evinde Ölü Bulundu
Tekirdağ Çorlu'da yakınlarının 10 gündür haber alamadığı öne sürülen Feyzullah Şeker, tek yaşadığı evde ölü olarak bulundu.
Yakınlarının 10 gündür haber alamadığı iddia edilen Feyzullah Şeker'e ulaşmak için Alipaşa Mahallesi Nurullah Ataç Sokak'taki tek başına yaşadığı evine ambulans, itfaiye ve emniyet güçleri yönlendirildi.
İkametinde hareketsiz halde bulunan 64 yaşındaki Feyzullah Şeker'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Savcı ve polis incelemesinin ardından olay yerinden alınan Feyzullah Şeker'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Feyzullah Şeker'in ölümüyle ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA