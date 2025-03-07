Eskişehir'de Araçlar Kafa Kafaya Çarpıştı! Biri Borularda Asılı Kaldı

Eskişehir’de iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölen ve yaralanan olmadı. Araçlardan biri su kanalı üzerinden gelen boruların üstünde asılı kaldı.

Son Güncelleme:
Eskişehir'de Araçlar Kafa Kafaya Çarpıştı! Biri Borularda Asılı Kaldı

Eskişehir Emek Mahallesinde, Ozan Sokak ve Kantar Sokak kesişiminde Ozan Sokak’tan gelen 26 ABK 507 plakalı panelvan araç ile Kantar Sokaktan gelen başka bir hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucunda panelvan araç, köprüden aşağı uçarak kanaldaki boruların üstünde asılı kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İki sürücüde şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Ekipler kaza ile ilgili incelemeleri başlattı.

Çorum’da İki Kamyonetin Karıştığı Kazada 3 Kişi YaralandıÇorum’da İki Kamyonetin Karıştığı Kazada 3 Kişi YaralandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Eskişehir Trafik kazası kaza
Son Güncelleme:
Çorum’da İki Kamyonetin Karıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı Çorum’da İki Kamyonetin Karıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı
Ne Kokusu Ne de Sertliği Kalıyor: Yumuş Yumuş Havlular İçin Meğer Yarım Çay Bardağı Yetiyormuş! Ne Kokusu Ne de Sertliği Kalıyor: Yumuş Yumuş Havlular İçin Meğer Yarım Çay Bardağı Yetiyormuş!
Mersin’de Kamyonet Şarampole Uçtu, 3 Yaralı Mersin’de Kamyonet Şarampole Uçtu, 3 Yaralı
Google Bütün Android Cihazlara Gelecek Özellikleri Duyurdu: Listenin Sonu Görünmedi! Google Bütün Android Cihazlara Gelecek Özellikleri Duyurdu: Listenin Sonu Görünmedi!
ÇOK OKUNANLAR
Mimar Ece Gürel'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Bakan Memişoğlu Açıkladı Mimar Ece Gürel'in Ölüm Nedeni Belli Oldu!
Mimar Ece Gürel'den Acı Haber Mimar Ece Gürel'den Acı Haber
Borsa İstanbul'dan Müthiş Performans! Dünyanın Bir Numarası Oldu: Sadece 5 Günde Yüzde 8'e Yakın Yükseliş Borsa İstanbul Dünyanın Bir Numarası Oldu
Müge Anlı Acı Gerçeği Canlı Yayında Anlattı! Ece Gürel'in Ölümünde Kahreden Detay Müge Anlı Acı Gerçeği Canlı Yayında Anlattı
Bakanlık, Vedat Milor İçin Harekete Geçti... Gerekçe: Kent Lokantası Bakanlıktan Vedat Milor Hakkında Soruşturma