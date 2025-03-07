Eskişehir'de Araçlar Kafa Kafaya Çarpıştı! Biri Borularda Asılı Kaldı
Eskişehir’de iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölen ve yaralanan olmadı. Araçlardan biri su kanalı üzerinden gelen boruların üstünde asılı kaldı.
Eskişehir Emek Mahallesinde, Ozan Sokak ve Kantar Sokak kesişiminde Ozan Sokak’tan gelen 26 ABK 507 plakalı panelvan araç ile Kantar Sokaktan gelen başka bir hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucunda panelvan araç, köprüden aşağı uçarak kanaldaki boruların üstünde asılı kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İki sürücüde şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Ekipler kaza ile ilgili incelemeleri başlattı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: