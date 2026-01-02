Güllü'nün Cenazesindeki Kritik Detay Ortaya Çıktı! Ablası İlk Kez Konuştu

Şarkıcı Güllü’nün düşerek hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturma sürerken, ablasının ilk kez dile getirdiği iddialar gündem oldu. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in cenazedeki davranışlarına değinen ablası, dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı.

Son Güncelleme:
Güllü'nün Cenazesindeki Kritik Detay Ortaya Çıktı! Ablası İlk Kez Konuştu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’da yaşadığı apartmanın altıncı katındaki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün (Gül Tut) ölümüyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, sanatçının ablası ilk kez konuşarak dikkat çeken iddialarda bulundu.

KAZA YA DA İNTİHAR DEĞİL İDDİASI

Güllü’nün ablası Kader Hanım bir televizyon programına katılarak kardeşinin ölümüne ilişkin görüşlerini paylaştı. Ablası, olayın kaza veya intihar olmadığını düşündüğünü belirterek, “Ben bunun cinayet olduğuna kesinlikle inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Güllü'nün Cenazesindeki Kritik Detay Ortaya Çıktı! Ablası İlk Kez Konuştu - Resim : 1

'YILAN GİBİ SAĞA SOĞLA BAKINIYORDU'

Ablası, cenazede Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in davranışlarının dikkatini çektiğini de öne sürdü. Cenaze töreninde gözlemlediği bir anı aktararak, "Tuğyan çok güzel oyuncu. Cenazede bir an gözlüğünü çıkardı, yılan gibi sağa sola bakınıyordu. 'Kamera var mı, beni görüyor mu, çekiyor mu?' diye düşünüyordu. Ben bunu yanından oturduğum için fark ettim" dedi.

SORUŞTURMADA NELER YAŞANMIŞTI?

Arabesk müziğin tanınan ismi Güllü, 26 Eylül’de Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanmıştı.

Gülter, “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla tutuklanırken; Sultan Nur Ulu hakkında adli kontrol ve ev hapsi kararı verilmişti. Ulu’nun emniyette verdiği ifadede, olay anına ilişkin itirafta bulunduğu basına yansımıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU: “DIŞ KUVVET” VURGUSU

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu da dosyaya girmişti. Olay yerinde yapılan keşif ve incelemelerin ardından düzenlenen raporda, Güllü’nün geriye doğru düşmesine neden olabilecek “dış bir etki veya temas” bulunması gerektiği yönünde tespitlere yer verilmişti.

Güllü Soruşturması Genişliyor: İki İsim Daha İfadeye ÇağrıldıGüllü Soruşturması Genişliyor: İki İsim Daha İfadeye ÇağrıldıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Güllü
Son Güncelleme:
Sivas’ta Termometreler Eksi 19’u Gösterdi: Kızılırmak Buzla Kaplandı Termometreler Eksi 19’u Gösterdi! Kızılırmak Buz Tuttu
Bakan Yerlikaya Duyurdu: Kırmızı Bülten ve Ulusal Seviyede Aranan 40 Suçlu Türkiye’ye Getirildi Kırmızı Bültenle Aranan 40 Suçlu Türkiye’ye Getirildi
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
3 Polis Şehit Olmuştu! IŞİD Operasyonlarında 26 Kişiye Kelepçe IŞİD Operasyonlarında 26 Kişiye Kelepçe
İzmir-İstanbul Otoyolu’nda Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var İzmir-İstanbul Otoyolu’nda Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
İnfaz Düzenlemesinde Af Gibi Değişiklik! 50 Bin Hükümlüye Tahliye Kapısı Aralanıyor İnfaz Düzenlemesinde Af Gibi Değişiklik! 50 Bin Hükümlüye Tahliye Kapısı Aralanıyor
Borcu Olan Devlet Hastanesine Gidemeyecek! Milyonlarca Kişiye Kötü Haber Borcu Olan Devlet Hastanesine Gidemeyecek! Milyonlarca Kişiye Kötü Haber
Skoda Türkiye’de Gelenek Bozulmadı: Ahmet Yüce Bu Yıl da Çalışanlarına İkramiye Dağıttı Skoda Türkiye’de Gelenek Bozulmadı: Ahmet Yüce Bu Yıl da Çalışanlarına İkramiye Dağıttı
Dursun Özbek ve Okan Buruk’tan Erden Timur ve Metehan Baltacı’ya Ziyaret Silivri Cezaevi'ndeki İki İsmi Zİyaret Ettiler
Ankara’da Kritik Görüşme: Fidan ve Kalın Umerov ile Bir Araya Geldi Ankara’da Kritik Görüşme: Fidan ve Kalın Umerov ile Bir Araya Geldi