Güllü'nün Cenazesindeki Kritik Detay Ortaya Çıktı! Ablası İlk Kez Konuştu

Yalova’da yaşadığı apartmanın altıncı katındaki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün (Gül Tut) ölümüyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, sanatçının ablası ilk kez konuşarak dikkat çeken iddialarda bulundu.

KAZA YA DA İNTİHAR DEĞİL İDDİASI

Güllü’nün ablası Kader Hanım bir televizyon programına katılarak kardeşinin ölümüne ilişkin görüşlerini paylaştı. Ablası, olayın kaza veya intihar olmadığını düşündüğünü belirterek, “Ben bunun cinayet olduğuna kesinlikle inanıyorum” ifadelerini kullandı.

'YILAN GİBİ SAĞA SOĞLA BAKINIYORDU'

Ablası, cenazede Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in davranışlarının dikkatini çektiğini de öne sürdü. Cenaze töreninde gözlemlediği bir anı aktararak, "Tuğyan çok güzel oyuncu. Cenazede bir an gözlüğünü çıkardı, yılan gibi sağa sola bakınıyordu. 'Kamera var mı, beni görüyor mu, çekiyor mu?' diye düşünüyordu. Ben bunu yanından oturduğum için fark ettim" dedi.

SORUŞTURMADA NELER YAŞANMIŞTI?

Arabesk müziğin tanınan ismi Güllü, 26 Eylül’de Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanmıştı.

Gülter, “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla tutuklanırken; Sultan Nur Ulu hakkında adli kontrol ve ev hapsi kararı verilmişti. Ulu’nun emniyette verdiği ifadede, olay anına ilişkin itirafta bulunduğu basına yansımıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU: “DIŞ KUVVET” VURGUSU

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu da dosyaya girmişti. Olay yerinde yapılan keşif ve incelemelerin ardından düzenlenen raporda, Güllü’nün geriye doğru düşmesine neden olabilecek “dış bir etki veya temas” bulunması gerektiği yönünde tespitlere yer verilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi