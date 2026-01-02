İzmir-İstanbul Otoyolu’nda Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde, İzmir-İstanbul Otoyolu’nda tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada bir otomobil şarampole devrildi; olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye acil ekipler yönlendirildi. Karesi Grup Amirliği’nden 1 araç ve 4 personelin katılımıyla kaza yerine sevk edildi ve olay yerinde gerekli önlemler alındı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından araçta bulunan sürücü ve iki yolcudan Hafize Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yolcular, Hüseyin Karabulut ve Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova, yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA