İzmir-İstanbul Otoyolu’nda Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var
Balıkesir’in Susurluk ilçesi Ömerköy bölgesinde, İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye acil ekipler yönlendirildi. Karesi Grup Amirliği’nden 1 araç ve 4 personelin katılımıyla kaza yerine sevk edildi ve olay yerinde gerekli önlemler alındı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından araçta bulunan sürücü ve iki yolcudan Hafize Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yolcular, Hüseyin Karabulut ve Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova, yaralı olarak araçtan çıkarıldı.
İNCELEME SÜRÜYOR
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İHA