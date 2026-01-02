İzmir-İstanbul Otoyolu’nda Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Balıkesir’in Susurluk ilçesi Ömerköy bölgesinde, İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir’in Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde, İzmir-İstanbul Otoyolu’nda tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada bir otomobil şarampole devrildi; olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye acil ekipler yönlendirildi. Karesi Grup Amirliği’nden 1 araç ve 4 personelin katılımıyla kaza yerine sevk edildi ve olay yerinde gerekli önlemler alındı.

İzmir-İstanbul Otoyolu’nda Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından araçta bulunan sürücü ve iki yolcudan Hafize Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yolcular, Hüseyin Karabulut ve Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova, yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

İzmir-İstanbul Otoyolu’nda Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

İNCELEME SÜRÜYOR

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

