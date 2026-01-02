Sivas’ta Termometreler Eksi 19’u Gösterdi: Kızılırmak Buzla Kaplandı

Sivas’ta iki gün süren yoğun kar yağışının ardından kent, eksi 19 dereceye kadar düşen sıcaklıklarla soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Kızılırmak’ın kent merkezinden geçen bölümleri buzla kaplanırken, sisle birlikte ortaya çıkan manzara büyüledi.

Sivas’ta iki gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışının ardından soğuk hava dalgası etkisini gösterdi. Kent merkezinde sabah ölçümlerine göre sıcaklık eksi 19 dereceye kadar düştü.

KIZILIRMAK BUZLA KAPLANDI

Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ın Sivas’tan geçen bölümlerinde, yüzey büyük ölçüde buzla kaplandı.

Özellikle tarihi Eğri Köprü çevresinde, suyun sakin aktığı alanlarda kalın buz tabakaları oluştu. Nehir üzerinde beliren sis tabakası ise Kızılırmak’a eşsiz bir manzara kattı.

Yetkililer, kentte soğuk havanın önümüzdeki birkaç gün boyunca devam etmesini beklediklerini açıkladı.

Kaynak: DHA

