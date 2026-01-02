3 Polis Şehit Olmuştu! IŞİD Operasyonlarında 26 Kişiye Kelepçe

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 polis memurunun şehit olduğu operasyon sonrası Yalova genelinde terör örgütü IŞİD ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda dün gözaltına alınan 3'ü kadın 25 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi sonrası 17 zanlı daha yakalandı. Cumhuriyet savcılığındaki sorguları tamamlanan 42 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Zanlılardan 26'sı hakimlikçe tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Aralık'ta Yalova'daki operasyonda IŞİD'li teröristlerce açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile bir bekçinin yaralandığını, çıkan çatışmada 6 teröristin ölü ele geçirildiğini duyurmuştu. Yurt genelinde terör örgütü IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

