3 Polis Şehit Olmuştu! IŞİD Operasyonlarında 26 Kişiye Kelepçe

Yalova’da 3 polisin şehit olduğu çatışmanın ardından terör örgütü IŞİD'e yönelik eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26’sı tutuklandı. 16'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

3 Polis Şehit Olmuştu! IŞİD Operasyonlarında 26 Kişiye Kelepçe
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 polis memurunun şehit olduğu operasyon sonrası Yalova genelinde terör örgütü IŞİD ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda dün gözaltına alınan 3'ü kadın 25 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi sonrası 17 zanlı daha yakalandı. Cumhuriyet savcılığındaki sorguları tamamlanan 42 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Zanlılardan 26'sı hakimlikçe tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Aralık'ta Yalova'daki operasyonda IŞİD'li teröristlerce açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile bir bekçinin yaralandığını, çıkan çatışmada 6 teröristin ölü ele geçirildiğini duyurmuştu. Yurt genelinde terör örgütü IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

