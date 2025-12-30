Türkiye Şehitlerine Ağlıyor… IŞİD Saldırısında Şehit Olan 3 Polise Yalova’da Son Görev

Yalova’da terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda şehit olan polis memurları Turgut Külünk, Yasin Koçyiğit ve İlker Pehlivan için tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlerin vatan ve millet uğruna tereddütsüz şehadete yürüdüğünü vurgularken, Türkiye bir kez daha kahraman evlatlarını gözyaşları ve dualarla son yolculuklarına uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, şehit olan polis memurlarının ailelerine başsağlığı diledi

Türkiye Şehitlerine Ağlıyor… IŞİD Saldırısında Şehit Olan 3 Polise Yalova’da Son Görev
Terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda şehit olan polis memurları Turgut Külünk, Yasin Koçyiğit ve İlker Pehlivan için Yalova'da tören gerçekleştirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Külünk, Koçyiğit ve Pehlivan'ın "vatan toprağı ilelebet payidar kalsın" diye canından geçen nice yiğitler gibi şehitler kervanına katıldığını belirtti.

Şehitlerin gecenin karanlığında Türk milletinin huzur ve güvenliği için terörün en kirli yüzüne karşı bir an dahi tereddüt etmeden ahde sadakatle şehadete yürüdüğünü söyleyen Bakan Yerlikaya, Pehlivan, Külünk ve Koçyiğit'in suçlunun ve zalimin karşısında dimdik durmanın vakarıyla görev yaptığını vurguladı.

'PUSU KURANLARIN TUZAKLARINI BAŞLARINA YIKTINIZ'

Şehitlerin her adımında dua ve vatan aşkı olduğunun altını çizen Bakan Yerlikaya, "Onlar nazlı hilal uğruna ölmeyi göze alan şehitler ocağının neferleriydi. O şehitler ocağı ki aziz milletimizin sinesidir. O sinede iman, cesaret, istiklal vardır. Kahraman şehitlerimiz, sizler şehitler tepesini boş bırakmadınız. Şanlı bayrağımıza rüzgar oldunuz, vatanımıza siper oldunuz. Sizler, asil milletimizin alın yazısına 'şan ve şeref' olarak yazıldınız. Sizlere minnettarız. Rabb'im sizden razı olsun. Kahraman polislerim, bugün uğurladığımız silah arkadaşlarınızla birlikte sizler kadın ve çocukları kendine kalkan yapan hain teröristlerin karşısında sabırla, azimle, dirayetle dimdik durdunuz. Milletimize pusu kuranların tuzaklarını başlarına yıktınız. Sizlerin asaleti ve kahramanlığı sadece yüreğinizde taşıdığınız cesaretle değil, vicdanınızda, merhametinizde ve insanlık onurunuzda saklıdır. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Şehitlerin acısının baba ocağında başlayarak 86 milyona yayılan bir acı olduğunu aktaran Yerlikaya, şehit ailelerinin ve gazilerin asla yalnız olmadığını söyledi.. Şehitliğin en yüce makamlardan olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'de Rabb'imiz buyuruyor ki, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, bilakis onlar diridirler.' İşte bu müjde, bu gerçek yüreğimize su serper. Şehitler toprağın altında değil, rahmetin ufkunda diridirler. Peygamberlikten sonra en yüce makam olan şehitlik, işte bu kutsal vatan toprağındaki iddiamızdır, dirayetimizdir, hürriyet sevdamızın en büyük dayanağıdır" diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELEDE EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ'

Şehitlerin hatırasını yaşatmanın, emanet bıraktıkları vatana sahip çıkmanın Türk milletinin boynunun borcu olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları söyledi: "Bu borç sözle değil, sebatla ödenir. Bu borç geri adım atmayarak, mücadeleyi büyüterek, sadakatle ve azimle ödenir. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz. Terörle mücadelede kararlı ve emin adımlarla Allah'ın izniyle ilerleyeceğiz. Terörle mücadelede hiç durmadan asil milletimizin destek ve dualarıyla kahraman Mehmetçik, polis, jandarma, sahil güvenlik, korucularımızla birlikte Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan devam edeceğiz. Bugün şehadetlerine şahitlik ettiğimiz şehitlerimizin emanetine en ufak bir rehavete kapılmadan sahip çıkacağız. Bu ülkenin çakıl taşına dahi göz koyanlar, kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar, karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecekler."

Yerlikaya, başta Pehlivan, Külünk ve Koçyiğit olmak üzere vatan uğruna toprağın bağrına düşen tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını, kederli ailelere, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı, gazilere de acil şifalar dilediğini sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİTLERİN AİLELERİNE TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da IŞİD terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan polis memurlarının ailelerine başsağlığı diledi. Alınan bilgiye göre Erdoğan, çatışmada şehit olan polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan'ın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün şehitler için dua ettiği törende, şehit polislerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra şehit Külünk'ün cenazesi toprağa verileceği Düzce'nin Akçakoca ilçesine, şehit Koçyiğit'in cenazesi de Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine uğurlandı.

Şehit polislerden İlker Pehlivan'ın cenazesi ise Yalova Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Yalova Polis Şehitliği'ne defnedilecek.

