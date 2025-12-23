Güllü Soruşturması Genişliyor: İki İsim Daha İfadeye Çağrıldı

Yalova’daki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olay sırasında yanında bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun tutuklanmasının ardından dosyaya yeni deliller girdi. Öte yandan bazı isimlerin yeniden ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Güllü Soruşturması Genişliyor: İki İsim Daha İfadeye Çağrıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’da ‘Güllü’ ismiyle tanınan Gül Tut’un evinin kapalı terasının penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Olay anında yanında bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun yakalanıp tutuklanmasının ardından dosya başka bir boyuta evrildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin yurt dışına çıkmaya çalıştıkları sırada yakalandığını duyurdu. Yakalanan isimlerden Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, Sultan Nur Ulu ‘ev hapsi’ şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklama kararları sonrası olayın kaza, intihar ya da başka bir neden olup olmadığına ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Güllü Soruşturması Genişliyor: İki İsim Daha İfadeye Çağrıldı - Resim : 1

İKİ İSİM YENİDEN İFADE VERECEK

Sabah gazetesinin haberine göre, soruşturmanın genişletilmesi kapsamında Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın ile Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Bircan Dülger yeniden ifadeye çağrıldı.

Soruşturma dosyasına daha önce yansıyan WhatsApp yazışmalarında, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesi hakkında Bircan Dülger’e yönelik ağır ifadeler kullandığı öne sürülmüştü.

Bu yazışmaların ardından savcılığa ifade veren Dülger, cenaze sonrası Tuğyan ile aralarında geçen bir konuşmayı aktararak, “Keşke bu defa da engel olabilseydin” şeklindeki sözleri duyduğunu iddia etmişti.

Güllü Soruşturması Genişliyor: İki İsim Daha İfadeye Çağrıldı - Resim : 2

DOSYAYA YENİ GÖRÜNTÜLER GİRDİ

Öte yandan, soruşturma dosyasına Tuğyan Ülkem Gülter’in erkek arkadaşı Kervan ile yaşadığı bir tartışmaya ait görüntülerin de eklendiği belirtildi. Görüntülerde tehdit ve hakaret içerdiği ileri sürülen anların yer aldığı ifade edildi.

Ünlü Yapımcıdan Şoke Eden İddia: 'Güllü Ölmeden 3 Gün Önce Benden Yardım İstedi'Ünlü Yapımcıdan Şoke Eden İddia: 'Güllü Ölmeden 3 Gün Önce Benden Yardım İstedi'Güncel
‘Güllü’ Soruşturmasında Ev Hapsindeki Sultan Nur Ulu’nun Yanına Tek Bir İsim Gidiyor‘Güllü’ Soruşturmasında Ev Hapsindeki Sultan Nur Ulu’nun Yanına Tek Bir İsim GidiyorMagazin

Kaynak: Sabah

Etiketler
Güllü
İstanbul Pendik'te Büyük Yangın! İstanbul Pendik'te Büyük Yangın!
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Bir Sonraki Toplantı Tarihi Belli Oldu: Ortak Rapor Yazımı Başlıyor 'Süreç Komisyonu'nun Bir Sonraki Toplantı Tarihi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Şile Belediyesi’ne Operasyon: 23 Gözaltı Kararı Şile Belediyesi’ne Operasyon
Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı
Defne Samyeli'den 'Uyuşturucu Partisi' Açıklaması: 'Sadece Bir Partiye Katıldım' Samyeli'den 'Uyuşturucu Partisi' Açıklaması
Payco Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: Gözaltılar Var Payco Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon
12 Yıl Sonra Gelen Sevinç! Önce Kayyım Atanacak, Sonra Seçim Yapılacak 12 Yıl Sonra Gelen Sevinç! Önce Kayyım Atanacak, Sonra Seçim Yapılacak