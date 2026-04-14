Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Mesajlar Ortaya Çıktı: 'Seni Zorla Tutuyorlar, Rus Konsolosluğa Sığın'

Gülistan Doku’nun kaybolmasına yeniden açılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. tv100, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un Gülistan'a attığı mesajlara ulaştı. Abakarov'un attığı mesajlarda Gülistan'ı Rus Konsolosluğu'na sığınmaya davet etmesi ve "Bize kimse karışmaz orada. Devlet de bir şey yapamaz" demesi dikkat çekti.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yıllardır konuşulan iddialar, savcılık dosyasına giren yeni bilgilerle bambaşka bir boyuta taşındı. Yeniden açılan dosyada Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Rusya vatandaşlığı da bulunan Zeinal Abakarov'un Gülistan'a attığı mesajlara tv100 ulaştı. Mesajlarda Abrakov'un, Gülistan'ı Rus Konsolosluğu'na sığınmaya davet etmesi ve "Seni zorla bir yerde tutuyorlar diye korkuyorum" sözlerini kullanması dikkat çekti.

'RUS KONSOLOSLUĞU'NDAN YARDIM İSTE'

Abakarov'un Gülistan'a şu mesajları attığı görüldü: "Sana diyorum bak kendin gidemiyorsan bana söyle ben geleceğim beraber gideriz. Rus Konsolosluğu’ndan yardım istersen ben de Rus olduğum için hemen bizi tutar orada. Ve kimse karışmaz bize.

Sen istersen hemen uçakla gönderirler. Sonra devlete derler ve seni devlete sen kendin istediğin zamana kadar vermezler. İstersen bana söyle direkt onlarla beraber gelirim. Sana diyorum Gülistan korkma. Ben senin için her şeyi yaparım. Güven bana. Valla ben bir şeyden korkmuyorum orada. Seni zorla bir yerde tutuyorlar diye korkuyorum. Böyle bir şey varsa mesaj at. Ben geleceğim isterse öldürsün beni ama seni çıkarmaya çalışırım. Devlet de bir şey yapamaz."

ABRAKOV KİMDEN BAHSEDİYOR?

Abakarov’un mesajlarına göre, Gülistan’ın Rus Konsolosluğu’yla bağlantılı bir yerde (Ankara ya da İstanbul’da) olabileceği düşünülüyor. Mesajlarında "Onlar" diye bahsettiği kişilerin kimliğiyse henüz netlik kazanmış değil. Ancak "Rus Konsolosluğu’na sığın", "Türkçe bilirler, seni orada tutarlar, devlete iade etmezler" ve "Önce Rusya’ya gönderirler, sonra devlete bildirirler" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Dün sabah saatlerinde Tunceli merkezli başlatılan operasyonla, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abrakov ve dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay S.'nin de aralarında olduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 yıldır faili meçhul kalan Gülistan Doku dosyası için açıklama yapmıştı. 'Hiçbir şüphe ve iddianın göz ardı edilmeyeceğini' vurgulayan Bakan Gürlek, 'ucu nereye giderse gitsin' dosyanın kararlılıkla araştırılacağını belirtmişti.

Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Mesajlar Ortaya Çıktı: 'Seni Zorla Tutuyorlar, Rus Konsolosluğa Sığın' Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Mesajlar Ortaya Çıktı
