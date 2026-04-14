Doku Ailesinden Tarihi Hesaplaşma: 'Gülistan'ın Katili Vali Tuncay Sonel'in Oğlu! Kemiklerinin Yerini Vali Biliyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gülistan Doku soruşturmasında dün gerçekleştirilen ve aralarında üst düzey isimlerin yakınlarının da bulunduğu 12 kişilik gözaltı dalgası, Doku ailesinin adalet arayışını bir kez daha gündeme getirdi. Tunceli Adliyesi önüne giden anne, baba ve abla Doku, dosyayı yeniden açan savcılığa teşekkür ederken, dönemin yöneticilerine yönelik çok sert suçlamalarda bulundu.

'KATİL KİM? VALİ TUNCAY SONEL'İN OĞLUDUR'

Kardeşinin bir "vahşete" kurban gittiğini söyleyen Doku, "Neden kandırıldık? Katilin kara kaşı, kara gözü için mi? Katil kim? Dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun katilidir. Bu sadece başlangıç, bu operasyonun ikinci, üçüncü dalgaları da gelecek" ifadelerini kullandı.

'BİZİ 220 GÜN KÖPRÜ BAŞINDA BEKLETTİLER'

Dönemin Valisi Tuncay Sonel'in de gözaltına alınması gerektiğini savunan abla Doku, soruşturmanın geçmişte bilinçli olarak saptırıldığını iddia ederek şunları kaydetti:

"Vali görevini yapmak yerine sırf oğlunu korumak için devletin imkanlarını kullandı. Gülistan intihar etti diye bizi o köprü başında 220 gün boşuna beklettiler. Başsavcımız tarihi bir adım attı, kendisine güveniyoruz ama asıl sorumlu Tuncay Sonel'dir."

'KEMİKLERİNİN YERİNİ VALİ BİLİYOR'

Gözyaşları içinde kızının cenazesini istediğini haykıran anne Bedriye Doku ise, "6 yıldır ne gecemiz gece ne gündüzümüz gündüz. Bayram geldi, Gülistan yok. Telefon çalınca o sanıp koşuyorum. Kızımın kemiklerinin yerini Tuncay Sonel biliyor" dedi.

'SADECE KIZIMIN KEMİKLERİNİ İSTIİYORUM'

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'ya teşekkür eden baba Halit Doku da tek isteğinin kızına ait bir mezarın olması olduğunu vurgulayarak, "Devlete ve adalete inanıyorum, herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: AA-DHA