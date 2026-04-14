Başaran Aksu Tahliye Edildi

Umut-Sen, 5 gün önce 'yanıltıcı bilgiyi yayma' ile Ehalkı kin ve düşmanlığa tahrikE suçlamalarıyla tutuklanan Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu hakkında tahliye kararı verildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Holdinglerin talimatıyla haksız yere 5 gün boyunca tutuklu bulunan yoldaşımızın tahliye haberini sevinçle karşılıyoruz. Yine haksız şekilde tutsak edilen yoldaşımız Doğukan Akan’a, BİRTEKSEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’e, Limter-İş Sendikası yönetimine, mücadele dostumuz Esra Işık’a ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük demeye devam edeceğiz. Hepsini alacağız. Biz haklıyız, biz kazanacağız."

Kaynak: Haber Merkezi