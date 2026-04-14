Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'ın Yeni Başbakanı Peter Magyar'a Tebrik Telefonu

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin gücünü ortak tarih ve kültürümüzden aldığını, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem uluslararası platformlardaki iş birliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti.

NATO VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ileri taşımayı arzuladıklarını, NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı.

Kaynak: DHA