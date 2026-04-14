İsrail Konsolosluğu Önündeki Silahlı Saldırıda Tutuklu Sayısı 13'e Yükseldi

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmanın ardından başlatılan soruşturmada bugün adliyeye sevk edilen 1 şüpheli daha tutuklandı. Bu gelişmeyle birlikte toplam tutuklu sayısı ise 13'e yükseldi.

İsrail Konsolosluğu Önündeki Silahlı Saldırıda Tutuklu Sayısı 13'e Yükseldi
İsrail Konsolosluğu'nun da yer aldığı Yapı Kredi Plaza'nın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

TUTUKLU SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli daha çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun üzerine toplam tutuklu sayısı ise 13'e yükseldi. Öte yandan hastanede bulunan 2 şüphelinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

