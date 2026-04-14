Narin Güran Cinayetinde Kritik Gelişme: Nevzat Bahtiyar ve 15 Sanık Hakkında Flaş Karar

Narin Güran cinayetine ilişkin ana dava ile 15 sanığın yargılandığı dosya birleştirildi. İstinaf sürecinin ardından tüm sanıklar aynı mahkemede yeniden hakim karşısına çıkacak.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Ana dava ile 15 sanığın yargılandığı dosya için birleştirme kararı alındı. 17’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alınan birleştirme kararı Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi'nin vereceği kararın ardından yeninden yargılanması yapılan sanık Nevzat Bahtiyar ile Narin'in amcalarının da aralarında olduğu 15 kişinin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları başlayacak.

Yargıtay tarafından cezası bozulan ve Narin'i dereye gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar hakkında görülen ilk duruşmada, Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında, sanık Bahtiyar hakkında "cinayete iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.

İkinci duruşma ise, 16 Nisan'da görülecek ve mahkemenin ara karar vermesi bekleniyor.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası uygulamış, ancak Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Birleştirme kararı verilen davada, Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran 17'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) ise Çocuk Mahkemesinde yargılanıyor.

