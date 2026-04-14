Ayasofya'da Bayrak Provokasyonu! 2 Şüpheli Tutuklandı

Ayasofya'da 2 Yunan turist, üzerinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazan bayrakla Bizans bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen 5 kişilik turist kafilesi 9 Nisan saat 15.00 sıralarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'he gitti. tv100'de yer alan habere göre, üst aramasının ardından kafile camiye girdi. Bir süre sonra, turistlerden biri, üst kattaki ziyaretçilere açık bölümünde cebinden çift başlı kartal figürlü Bizans bayrağını çıkarttı. Şüpheli fotoğraf çekildikten sonra , bayrağı yanındaki arkadaşına verdi. O şüpheli de fotoğraf çekildikten sona güvenlik güçleri müdahale etti.

'YA ORTODOKS OL YA DA ÖL

Bayrak üzerinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" sözlerinin yazılı olduğu belirlendi. Polis, 35 yaşındaki Mazis Michael ve 42 yaşındaki Kostantina Mazi'yi gözaltına aldı. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen turistler, 'Halkın Bir Kesimini Aşağılama Suçundan' tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

