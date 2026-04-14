Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Açıklama: Gülistan Doku Dosyası Tüm Şüphelileriyle Yeniden Masada

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 yıldır faili meçhul kalan Gülistan Doku dosyası için açıklama yaptı. Hiçbir şüphe ve iddianın göz ardı edilmeyeceğini vurgulayan Bakan Gürlek, 'ucu nereye giderse gitsin' dosyanın kararlılıkla araştırılacağını belirtti.

Son Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Açıklama: Gülistan Doku Dosyası Tüm Şüphelileriyle Yeniden Masada
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunceli’de üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmasıyla başlayan ve Türkiye’nin gündeminden düşmeyen soruşturmada, yargı tarihinin en kritik adımları atılıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, dosyanın "sil baştan" ve en ince ayrıntısına kadar incelendiğini duyurdu.

'UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN'

Bakan Gürlek, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın ulaştığı son aşamaya dair şu ifadeleri kullandı:

"Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır."

Gürlek ayrıca, süreci büyük bir metanetle takip eden Doku ailesinin acısını paylaştığını ifade etti.

'FAİLİ MEÇHUL KALMAYACAK'

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Adaletin Yüzyılı" vizyonuna atıfta bulunan Bakan Gürlek, hukukun tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti. Bakan Gürlek, "Faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar çalışmalarımız sürecek. Adaletin tecellisi için görev yapan başsavcılığımıza ve kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dün sabah saatlerinde Tunceli merkezli başlatılan operasyonla, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A. ve dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay S.'nin de aralarında olduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. 6 yıllık karanlığı aydınlatması beklenen soruşturma kapsamında, gözaltındaki isimlerin sorguları devam ediyor.

700 Saatlik Yeni Görüntü, Gizli Tanık Beyanları, Cinayet ve Örtbas Şüphesi... Gülistan Doku İçin Sil Baştan Adalet!700 Saatlik Yeni Görüntü, Gizli Tanık Beyanları, Cinayet ve Örtbas Şüphesi... Gülistan Doku İçin Sil Baştan Adalet!Güncel

Doku Ailesinin Avukatından Dikkat Çeken Çıkış: Bir An Önce TutuklanmalıDoku Ailesinin Avukatından Dikkat Çeken Çıkış: Bir An Önce TutuklanmalıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gülistan Doku Akın Gürlek
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kemal Kılıçdaroğlu'na Hapis Cezası Kemal Kılıçdaroğlu'na Hapis Cezası
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Doku Ailesinin Avukatından Dikkat Çeken Çıkış: Bir An Önce Tutuklanmalı Doku Ailesinin Avukatından 'Bir An Önce Tutuklanmalı' Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Şanlıurfa'da Liseye Kanlı Baskın: Av Tüfeğiyle Girdi Rastgele Ateş Açtı, İntihar Etti! Yaralılar Var Şanlıurfa'da Liseye Kanlı Baskın: Av Tüfeğiyle Girdi Rastgele Ateş Açtı, İntihar Etti! Yaralılar Var
Kemal Kılıçdaroğlu'na Hapis Cezası Kemal Kılıçdaroğlu'na Hapis Cezası
Gülistan Doku Soruşturmasında Flaş Gelişme! Cinayet Şüphesiyle 7 İlde 13 Gözaltı Kararı: Dönemin Tunceli Valisi'nin Oğlu da Gözaltında 'Gülistan Doku Cinayeti' Şüphesiyle 13 Gözaltı
78 Yıllık Ayakkabı Devi İflas Etti: Türkiye'nin Köklü Markası Tarih Oldu 78 Yıllık Ayakkabı Devi İflas Etti: Türkiye'nin Köklü Markası Tarih Oldu
Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni