Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Açıklama: Gülistan Doku Dosyası Tüm Şüphelileriyle Yeniden Masada

Tunceli’de üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmasıyla başlayan ve Türkiye’nin gündeminden düşmeyen soruşturmada, yargı tarihinin en kritik adımları atılıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, dosyanın "sil baştan" ve en ince ayrıntısına kadar incelendiğini duyurdu.

'UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN'

Bakan Gürlek, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın ulaştığı son aşamaya dair şu ifadeleri kullandı:

"Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır."

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir.



— Akın Gürlek (@abakingurlek) April 14, 2026

Gürlek ayrıca, süreci büyük bir metanetle takip eden Doku ailesinin acısını paylaştığını ifade etti.

'FAİLİ MEÇHUL KALMAYACAK'

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Adaletin Yüzyılı" vizyonuna atıfta bulunan Bakan Gürlek, hukukun tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti. Bakan Gürlek, "Faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar çalışmalarımız sürecek. Adaletin tecellisi için görev yapan başsavcılığımıza ve kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dün sabah saatlerinde Tunceli merkezli başlatılan operasyonla, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A. ve dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay S.'nin de aralarında olduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. 6 yıllık karanlığı aydınlatması beklenen soruşturma kapsamında, gözaltındaki isimlerin sorguları devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi