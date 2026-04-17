Gülistan Doku Dosyasında Gizli Kalan Rapor: Hastane Kayıtlarını Kim Yok Etti? İşte O Belge

Gülistan Doku soruşturmasına giren teknik rapor, kaybolmadan kısa süre önce hastaneye giden genç kıza ait verilerin dijital müdahaleyle yok edildiğini belgeledi. Ortaya çıkan belgeler, Doku’nun kaybolmadan önce hastaneye gittiğini ancak o güne ait dijital izlerin kasten silindiğini kanıtladı. Dosyaya giren 'fetüs kalp sesi' verileri ise 'Gülistan hamile miydi?' sorusunu gündeme taşıdı.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, bugüne kadar gizli kalan sarsıcı bir rapor dosyaya girdi. tv100 İstihbarat Şefi Devrim Tosunoğlu’nun ulaştığı belgeler, soruşturmanın seyrini tamamen değiştirecek iki kritik noktayı işaret ediyor: Kasten silinen kayıtlar ve gebelik bulguları.

SADECE O GÜNÜN İZLERİ SİLİNMİŞ

Teknik inceleme raporuna göre, Gülistan Doku 31 Aralık 2019 tarihinde Tunceli Devlet Hastanesi acil servisine giriş yaptı. Ancak hastane bilgi sisteminde yapılan incelemede, o güne ait tüm "log kayıtlarının" (dijital ayak izleri) sistemden silindiği tespit edildi.

Uzmanlar, diğer tarihlere ait veriler dururken sadece o güne ait kayıtların yok edilmesini, "kasten ve yetkisiz teknik müdahale" olarak raporladı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“31.12.2019 tarihinde Gülistan Doku isimli hasta da dahil olmak üzere hiçbir hastaya ait log bilgisi sistemde mevcut değildir. Özetle; yapılan teknik değerlendirme neticesinde, 31.12.2019 tarihinden öncesi ve sonrasında sistemde log kayıtlarının mevcut olduğu, ancak yalnızca 31.12.2019 tarihinde hiçbir kullanıcıya ve hastaya ait log bilgisinin yer almadığı tespit edilmiştir. Gülistan Doku isimli hastaya ait 31.12.2019 tarihli hastane kaydının bulunduğuna dair ekte firmamıza gönderilen POLNET çıktısı ve tutanak bulunmasına rağmen yapılan araştırmalar sonucunda bu bilgilere şu an itibarıyla ulaşılamadığının anlaşıldığı, bunun sebebinin ne olduğunun araştırılarak bildirilmesi talep edilmektedir. Sistem üzerinde 31.12.2019 tarihinden öncesine ve sonrasına ait log kayıtları bulunmasına rağmen, yalnızca 31.12.2019 tarihine ait hiçbir log kaydı bulunmamaktadır. Gülistan Doku'nun muayeneye geldiği günlere ilişkin hiçbir log kaydı bulunmamaktadır. Şöyle ki; aynı gün hastaneye başvuru yapan bazı kişilerin vizit kayıtları mevcut olmasına rağmen, bu vizitlere ait log verisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte hastalardan 635'inin daha sonraki tarihlerde sistemde log oluşturdukları tespit edilmiştir. Örneğin, bir hastaya ait 31.12.2019 tarihli vizit kaydı sistemde mevcutken, aynı hastanın 01.01.2020 tarihli tedavi sürecine dair log kayıtları bulunmaktadır. Hal böyle iken yukarıda da ifade etmiş olduğumuz üzere ilgili tarihe ilişkin kayıtların kasıtlı olarak silinmiş olduğu tarafımızca değerlendirilmektedir. Sonuç olarak 31.12.2019 tarihine ait sistem loglarının bulunmaması olağan bir durum olarak değerlendirilmemekte; ilgili güne ait log kayıtlarının kasten ve yetkisiz teknik bir müdahale ile silindiği anlaşılmaktadır.”

DİKKAT ÇEKEN 'FETÜS KALP SESİ' VERİSİ

Soruşturma dosyasında yer alan ve Doku’ya ait olduğu değerlendirilen kayıtlarda, "Gebe", "Fetüskalses" (fetüs kalp sesi) ve "Pelvis" gibi tıbbi başlıklar dikkat çekti. Özellikle kalp sesi başlığının altına "120-136-140-150" şeklinde ölçüm değerlerinin girilmiş olması, Gülistan’ın kaybolmadan önce hamile olduğu şüphesini güçlendirdi. Başsavcılık, bu verilerin kime ait olduğunu ve neden silindiğini mercek altına aldı.

MUSTAFA SONEL DETAYI

Dosyadaki yeni iddialar sadece hastane kayıtlarıyla sınırlı değil. 27 Aralık gecesi Gülistan Doku’nun, soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş ile bir kafede yan yana oldukları baz kayıtlarıyla doğrulandı. Tanık ifadelerine göre, o gece gruptakilerin yasaklı madde kullandığı öne sürülürken, Gülistan’ın kaybolmadan bir gün önce yeniden bu isimlerle bir araya gelmesi cinayet şüphesini artırıyor.

BAŞSAVCILIK 'NEDEN SİLİNDİ?' SORUSUNUN PEŞINDE

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, silinen kayıtların Gülistan’ın gebelik durumuyla bir bağlantısı olup olmadığını ve bu verilerin Mustafa Sonel ile ilişkisini araştırıyor. Hastanedeki dijital müdahaleyi yapan personelin tespiti için bilişim uzmanlarından oluşan yeni bir heyet görevlendirildi.

