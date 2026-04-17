Gülistan Doku Dosyasında En Kritik Adım: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Açığa Alındı

Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında müfettiş görevlendirildi.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Sonel hakkında TCK 281/1-2 kapsamında işlem yapılması için dosyayı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

GEREĞİNİN YAPILMASI İÇİN YAZI YAZILDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında işlem yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı.

Valiler hakkında kişisel suçlarda soruşturmaların ilgili bölge başsavcılığınca, görev suçlarında ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisiyle yürütüldüğü belirtildi.

AÇIĞA ALINDI

Soruşturma kapsamında Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel, açığa alındı.

GÜLİSTAN'IN ABLASINDAN İLK AÇIKLAMA

Soruşturma kararına ilişkin konuşan Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku ise "Vali Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatılmış. Yani bu demek oluyor ki oğluyla Vali Tuncay Sonel adalete hesap verecek" dedi.

Soruşturmayı yürüten savcı Ebru Cansu'ya teşekkür eden Aygül Doku şunları söyledi:

"Ben bu adımı Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’ya borçluyum. Benim bütün umutlarım bitmişti artık. Ne yapacağımı bilmiyordum. Dünyadaki bütün savcıları getirin, hiç kimse bugünü görmemizi sağlayamazdı. Ebru Cansu adalete can suyu oldu. Ebru Cansu şu anda tarih yazıyor."

Kaynak: AA-DHA-İHA