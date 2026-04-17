Cumhurbaşkanı Erdoğan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı Vefatının Yıl Dönümünde Andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 33. yıl dönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Türkiye’ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan; ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve atılımlarında öncü bir rol oynayan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı ebediyete irtihalinin 33’üncü yılında rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum." ifadesine yer verdi.
Kaynak: AA
