'Soruşturma İzni' Sonrası Mansur Yavaş'tan Açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında geçen günlerde yeni bir soruşturma başlatıldı.

Kararın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, dosyada Yavaş’ın doğrudan talimat verdiğine dair bir tespit bulunmadığı, buna rağmen varsayıma dayalı biçimde sorumluluk yüklenmeye çalışıldığı savunuldu.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Yavaş, İçişleri Bakanlığınca hakkında verilen soruşturma iznine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Maraş'taki okul saldırısına değinerek başlayan Yavaş, şiddetin bu kadar kolay ortaya çıkabildiği bu ortamda herkesin dönüp kendisine 'neyi yanlış yaptık' diye sorması gerektiğini söyledi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyen Yavaş, gerekli politikaların yürütülmesi gerektiğini kaydederek "Çocuklarımızı korumak sadece okul kapısına görevli koymakla değil; onların ruh sağlığını güçlendirmekle, umutlarını büyütmekle mümkündür" dedi.

Yavaş'ın konuşmasından satır başları:

"4483 sayılı Memurların Yargılanması Hakkındaki kanunlar kanundaki hükümler çok açıktır. Sayıştay veya Mülkiye Müfettişi gelir, belediyeyi, ilgili idareyi inceler. Bir suç varsa savcılığa verir, iddianame hazırlanır, deliller toplanır, daha sonra yargılama yapılır. Oysa seçilmiş insanları önceden tutuklayarak hem onları seçen halkı cezalandırıyorsunuz, halka hizmet etmesini engelliyorsunuz, hem de uzun süre ailelerinden, çocuklarından ayrı bırakıyorsunuz."

"Son zamanlarda gelen müfettişlerin de bazı uygulamalarından da bahsetmek istiyorum. Herhangi bir konuda belediye incelemeye geliyor. Bakıyor hiçbir şey yok. Raporunu tanzim edip süresinde bakanlığa götürüyor. Soruşturma evrakını veriyoruz. Bakıyoruz bu müfettiş tekrar geri gelmiş. Anlıyoruz ki; 'Ya bir şey bulamadın mı, senin bir şey bulman lazım' diyorlar. İncele bakalım ne bulacaksın?' Ne bulacaksınız ki? Yok! Biz para yemiyoruz, haram yemiyoruz, bulamazsınız!"

Kaynak: Haber Merkezi