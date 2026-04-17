MHP'de Peş Peşe 'Teşkilat' Fesihleri

MHP'li Semih Yalçın, MHP Bilecik, Çanakkale ve Muğla İl Teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı. Yalçın ayrıca üç il için başkan atamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
MHP'de Peş Peşe 'Teşkilat' Fesihleri
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyetçi Hareket Partisi'nde İstanbul, Kütahya, Eskişehir ve Kars'ın il yönetimlerinin feshedilmesinin ardından bir fesih daha yaşandı.

BİLECİK İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bilecik İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyururken, İl Başkanlığı görevine ise Talha Özkan'ın atandığını belirtti.

Semih Yalçın'ın açıklaması şöyle:

"MHP Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir. MHP Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır."

ÇANAKKALE TEŞKİLATI DA FESHEDİLDİ

Yalçın, bir sonraki sosyal medya paylaşımında Çanakkale İl Teşkilatının da feshedildiğini ve il başkanlığı görevine Salih Altınkaya'nın atandığını belirtti.

Semih Yalçın'ın açıklaması şöyle: "Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SON OLARAK MUĞLA

Semih Yalçın'ın son fesih duyurusu Muğla için geldi. Yalçın, Muğla İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini duyurdu. Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu atandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
MHP Bilecik Semih Yalçın Çanakkale
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
