Gülistan Doku Dosyasında Deprem Üstüne Deprem: Başhekim Cinayet Mahallinde Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin yıllardır kanayan yarası olan ve faili meçhul kalan Gülistan Doku dosyasında, Tunceli'nin kadın Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun göreve gelmesiyle birlikte başlatılan büyük operasyon zinciri ezber bozmaya devam ediyor.

Raftan indirilen dosyada kurulan özel JASAT ekiplerinin 700 saatlik ek kamera (KGYS) görüntüsü ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını saniye saniye incelemesiyle, 4 yıldır süren devasa bir "kamusal örtbas ağı" tamamen deşifre edildi.

Soruşturmanın seyrini kökten değiştiren son dakika gelişmesini Doku ailesinin avukatı Ali Çimen kamuoyuyla paylaştı.

Ali Çimen

BAŞHEKİM CİNAYET GÜNÜ ORADAYMIŞ

Gülistan Doku’nun, uğradığı şiddeti raporlatmak için gittiği hastanedeki tıbbi kayıtlarını sildiği iddiasıyla tutuklanan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir hakkında çok kritik bir delil ortaya çıktı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü derinleştirilmiş baz ve PTS incelemesinde, Başhekim Özdemir’in, Gülistan’ın son görüldüğü noktadan aracıyla geçtiği saptandı.

Avukat Ali Çimen, bu tespitle başhekimin konumunun değiştiğini belirterek şöyle konuştu:

"Gülistan, kendisine yönelik cinsel saldırıya direndiği için şiddet görmüş ve bunu raporlatmak için hastaneye gitmişti. Orada baş şüpheli olan valinin oğlunun adını verince POLNET kayıtları ve hastane verileri örtbas edildi. İlk başta delil karartmaktan tutuklanan başhekim Çağdaş Özdemir'in, Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü cinayet mahallinde olduğu kesinleşti. Diğer failler Erdoğan Elaldı, Şükrü Eroğlu, Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş ile birlikte aynı gün o bölgede bir hareketlilik içinde olduklarını anlıyoruz. Başhekim artık sadece örtbastan değil, doğrudan insan öldürme eyleminden sorumlu hale gelmiştir."

ESKI VALİ TUNCAY SONEL VE OĞLU TUTUKLU

Yürütülen üç dalgalı operasyon kapsamında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi:

Mustafa Türkay Sonel ve Erdoğan Elaldı: Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile genç kadına son teması saptanan eski İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile genç kadına son teması saptanan eski İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Tuncay Sonel (Dönemin Valisi): "Suç delillerini yok etme, gizleme, bilişim sistemindeki verileri bozma ve resmi belgeyi yok etme" suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

"Suç delillerini yok etme, gizleme, bilişim sistemindeki verileri bozma ve resmi belgeyi yok etme" suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Eski Sevgili ve Koruma Müdürü: Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, anne-babası, firari Umut Altaş'ın ailesi, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu "Suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan tutuklandı.

7 KRİTİK ŞÜPHELİ ERZURUM'A NAKLEDİLDİ

Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte Elazığ Cezaevi'nde tutuklu bulunan aralarında valinin oğlu, yakın koruması ve eski sevgilinin de bulunduğu 7 kritik şüpheli, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ana soruşturma dosyasıyla ilişkilendirilerek Erzururn H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. ABD'de olduğu tespit edilen şüpheli Umut Altaş için ise Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarıldı.

CANSIZ BEDEN ÜÇ BOYUTLU KIZILÖTESİ CİHAZLARLA ARANIYOR

Kayıp dosyasının resmen cinayet soruşturmasına dönmesinin ardından, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının talimatıyla Ankara'dan Tunceli'ye en üst düzey teknolojiye sahip Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. 30 kişilik özel uzman ekip, daraltılmış baz sinyallerinin yoğunlaştığı gizli noktalarda yer altı görüntüleme cihazları kullanıyor.

Kızılötesi sinyallerle yer altının üç boyutlu haritasını çıkaran ekipler, Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulmak için operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: DHA