İstanbul'da Kan Donduran Vahşet! Sevgilisini Köpeğinin Tasmasıyla Boğup, Parçalayarak Kırşehir'e Gömdü

İstanbul'da yaklaşık bir aydır gizemi çözülemeyen kayıp kadın dosyasından vahşi bir cinayet çıktı. Maltepe'de 20 yıldır tek başına düzenli bir hayat süren İran asıllı Farkhondeh Ghaem Maghami’den (69) 11 Nisan'dan sonra haber alamayan yakınları, 12 Mayıs 2026'da polise kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin kadının evinde yaptığı incelemede yemeklerin bozulduğunu ve pencerelerin açık bırakıldığını saptaması üzerine soruşturma derinleştirildi.

ŞÜPHEYİ ARTIRAN WHATSAPP MESAJI

Habertürk'ten Mustafa Şekercioğlu'nun haberine göre, soruşturma devam ederken, 18 Nisan’da apartmanın WhatsApp grubuna Maghami'nin numarasından "Arkadaşlarımla tatildeyim" mesajı gönderildi. Ancak kadının Türkçe yazamadığını belirleyen polis, bu durumu şüpheli bularak teknik takip başlattı.

HTS ve sinyal kayıtlarını inceleyen cinayet büro ekipleri, kadının son olarak 4-5 yıldır beraber olduğu yaşadığı 49 yaşındaki müteahhit Erkan B. ile görüştüğünü ve 14 Nisan'da onun aracına bindiğini tespit etti.

KENDİ KÖPEĞİNİN TASMASIYLA BOĞDU

Gözaltına alınan Erkan B., deliller ve çapraz sorgu karşısında cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Şüphelinin kan donduran ifadesine göre olay şöyle gelişti:

Erkan B., Maghami'yi kendi evine götürdü. Bu sırada zanlının imam nikahlı eşinin araması üzerine ikili arasında kıskançlık tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Maghami, yanında bulunan evcil köpeğinin tasmasıyla Erkan B.'ye vurmaya çalıştı. Zanlı, tasmayı kadının elinden alarak boğazına doladı ve nefessiz kalana kadar sıkarak katletti.

CESEDİ ÇATALCA'DA PARÇALADI

Cinayetin ardından paniğe kapılan Erkan B., kadının cansız bedenini otomobilinin arka koltuğuna yatırdı. Aracı otoparka bırakan zanlı, yukarı çıkıp geceyi uyuyarak geçirdi. Ertesi gün cesedi Çatalca'da tenha bir alana götüren katil zanlısı, burada kadının bedenini 4-5 parçaya ayırıp ayrı poşetlere doldurdu.

YAKALANMAMAK İÇİN VALE PLANI

Polis takibini zorlaştırmak için plan yapan Erkan B., cinayetten sonra maktulün cep telefonunu Büyükçekmece'deki bir işletmede vale olarak çalışan Mesut A.'ya bıraktı. Valeye, "Ben ararsam aç, başkası ararsa sakın açma" talimatı veren zanlı, kadının halen hayatta ve o bölgede olduğu izlenimini yaratmaya çalıştı. Kendi telefonunu ise HTS kayıtlarında iz bırakmamak için evinde bıraktı.

KIRŞEHİR'DE MENFEZE GÖMDÜ

Katil zanlısı, 16 Nisan akşamı Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak Kırşehir’in Mucur ilçesine doğru yola çıktı. 17 Nisan günü yol kenarındaki bir menfez yakınında duran Erkan B., yumuşak toprağı kazarak poşetlediği ceset parçalarını 13 dakika içinde gömüp İstanbul'a döndü.

Gömülen ceset parçaları bir süre sonra yabani hayvanlar tarafından toprağın üzerine çıkarıldı. 22 Nisan'da köylülerin ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma, yarı gömülü halde bir kadın cesedi buldu. Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen naaş, kadının sol ayak bileğindeki platin ve diş implantları sayesinde teşhis edildi.

KAN İZLERİ ELE VERDİ

Zanlının cinayette kullandığı lüks araçta yapılan luminol incelemesinde yoğun kan izlerine rastlandı. Olaydan sonra 22 Nisan'da yurt dışına kaçan ve 25 Nisan'da Türkiye'ye geri dönen Erkan B. ile birlikte, kendisine yardım eden vale Mesut A. ve ortak arkadaşları Sedef G. gözaltına alındı.

Polisin hem cinayet evinde hem de Kırşehir'deki arazide yer gösterme yaptırdığı katil zanlısı ve beraberindeki 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Habertürk