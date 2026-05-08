Milyonluk Hesap İçin Bir Aylık Katliam Planı: Kübra Yapıcı Dosyasında Korkunç Detaylar

Antalya’da kaybolan ve cesedi yakılmış halde bulunan Kübra Yapıcı’nın, yüklü banka hesabı için öldürüldüğü ortaya çıktı. Bir ay boyunca cinayeti planlayan şüphelilerin, cesedi önce gömüp betonladığı, ardından çıkarıp yaktığı ve telefon şifresini kırmak için İstanbul’a gittikleri belirlendi. Korkunç cinayetin itirafı ise mobil bankacılık şifresinin öğrenilememesinin ardından geldi.

Antalya’dan Burdur’a uzanan vahşet zincirinde kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. 30 Nisan’dan beri kayıp olan Kübra Yapıcı’nın cansız bedenine ait parçalar Korkuteli Barajı'nda bulundu. Olayın failleri İlyas Umut D. ve Ataberk S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARAYI GÖRÜNCE HEDEF SEÇTİLER

Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre vahşetin fitili Kübra Yapıcı'nın hesaplarındaki yüklü paranın fark edilmesiyle ateşlendi.

Kübra Yapıcı, kendi banka hesaplarındaki bloke nedeniyle bir hafta aynı evde kaldığı şüphelilerin hesaplarını kullandı. Bu süreçte Yapıcı'nın hesaplarına gelen yüklü miktardaki parayı fark eden İlyas Umut D. ve Ataberk S., genç kadını öldürüp paraya el koymak için bir ay süren bir plan yaptı.

ÖNCE BETON DÖKTÜLER, SONRA YAKIP BARAJA ATTILAR

Olay günü Bucak ilçesine getirilen Yapıcı, iki şüpheli tarafından katledildi. Cinayetin ardından yaşananlar ise kan dondurdu.

Cesedi iki metrelik bir çukura gömen şüpheliler, kokmasın diye üzerine beton döktü. Suç aleti silah, bir eczaneden alınan amonyakla dezenfekte edilerek başka bir ilçeye gömüldü. Bir gün sonra olay yerine dönen katiller, cesedi gömüldüğü yerden çıkarıp yaktıktan sonra parçalarını Korkuteli Barajı’na attı.

ŞİFREYİ KIRMAK İÇİN İSTANBUL'A GİTTİLER

Cinayetin ardından genç kadının telefonunu yanlarına alan şüpheliler, banka hesaplarına erişebilmek için İstanbul'a gitti. Burada bir telefoncuda cihazın kilidini açtırmayı başaran ikili, mobil bankacılık şifresini bir türlü geçemeyince milyonluk hesaplara ulaşamadı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Paraya ulaşamayan ve yakalanacağını anlayan İlyas Umut D., Antalya’da bir karakola giderek suçunu itiraf etti. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, son aşamada suçu birbirlerinin üzerine attı.

Kaynak: İHA

