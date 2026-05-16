Yasa Dışı Bahis Ağına Büyük Darbe! Çok Sayıda Tutuklama Var

Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Yasa Dışı Bahis Ağına Büyük Darbe! Çok Sayıda Tutuklama Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın desteğiyle Eskişehir merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması'na yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 135 şüpheliden 91’i gözaltına alındı. Eskişehir’e getirilen şüphelilerden 46'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

8 AYRI ŞİRKET ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İncelemede 44 şüphelinin yurt dışında oturduğu belirlenirken, ifade işlemleri tamamlanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılırken; 24'ü tutuklandı, 21'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde; şüphelilerin suçlardan 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri belirlendi. Sadece 1,2 milyar liralık işlem hacminin 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştiği ortaya çıkarıldı. Soruşturma tüm hızıyla sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Eskişehir yasa dışı bahis
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Samsun'da Şafak Vakti Gizemli Olay! Gökyüzünden Evlerin Arasına Düştü, Mahalleli Sokağa Döküldü Samsun'da Şafak Vakti Gizemli Olay! Gökyüzünden Evlerin Arasına Düştü, Mahalleli Sokağa Döküldü
Kurban Bayramı Tatili Uzadı, Rezervasyonlar Fırladı: Bodrum'da Oteller Dolup Taşıyor Kurban Bayramı Tatili Uzadı, Rezervasyonlar Fırladı: Bodrum'da Oteller Dolup Taşıyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Hareketli Saatler: 20 Vekilden Peş Peşe Toplantı CHP’de Hareketli Saatler: 20 Vekilden Peş Peşe Toplantı
CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan AK Parti'ye mi Geçecek? Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan AK Parti'ye mi Geçecek? Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia
İstanbul'un Göbeğinde 6 Yıllık Skandal İddia: 3 km'lik Boruları Takip Edince Gördüklerine İnanamadı İstanbul'un Göbeğinde 6 Yıllık Skandal İddia: 3 km'lik Boruları Takip Edince Gördüklerine İnanamadı
Kenan Doğulu'ya 14 Milyonluk Şantaj Şoku: 'Otel Videoların Elimizde' Kenan Doğulu'ya 14 Milyonluk Şantaj Şoku: 'Otel Videoların Elimizde'
Ali Koç ve Rahmi Koç'un Bahçeli'ye Hediyesinin Değeri Şaşırttı: Tarihi Banknotun Sırrı Ortaya Çıktı Ali Koç ve Rahmi Koç'un Bahçeli'ye Hediyesinin Değeri Şaşırttı: Tarihi Banknotun Sırrı Ortaya Çıktı