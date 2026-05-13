Düğümü DNA Çözdü, 25 Yıllık Vahşi Cinayette Karar Kesinleşti

25 yıl önce Kadıköy’de öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetinde Yargıtay, müebbet hapis cezasını onadı. Vahşi cinayeti, baba Nezih Çinkitaş'ın işlediği DNA testiyle çözülmüştü.

Kadıköy’de 2001 yılında evinde öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayeti, 25 yıl sonra Yargıtay kararıyla kesinleşti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, baba Nezih Çinkitaş hakkında verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Olay, uzun yıllar faili meçhul olarak kaldıktan sonra 2020 yılında dosyanın yeniden incelenmesiyle ilerleme kaydetti. Olay yerinden elde edilen delillerin yeniden Adli Tıp Kurumu’nda analiz edilmesi sonucunda, cinayet silahı üzerinde baba Nezih Çinkitaş’a ait yoğun DNA profili tespit edildi.

BERAAT KARARI İSTİNAFTAN DÖNMÜŞTÜ

Bu bulgunun ardından HTS kayıtları ve diğer delillerle birlikte soruşturma yeniden derinleştirildi ve baba ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş gözaltına alındı. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle sanıklar hakkında beraat kararı vermişti. Ancak karar, istinaf sürecinde bozuldu.

YARGITAY CEZAYI ONADI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yapılan değerlendirme sonucunda baba Nezih Çinkitaş’ın 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçunu işlediğine hükmetti ve müebbet hapis cezası verdi. Dosya temyiz incelemesi için Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin kararını hukuka uygun bularak cezayı onadı. Böylece 2001 yılında işlenen cinayet dosyası, çeyrek asır sonra kesin hükümle kapanmış oldu.

Kaynak: DHA

