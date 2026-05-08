Gülistan Doku Sırrında Yeni Perde: Tunceli’deki Gizemli 1+1 Ev Mercek Altında

Türkiye’nin yıllardır yanıtını beklediği 'Gülistan Doku nerede?' sorusu hala cevap bekliyor... T24'ten Tolga Şardan’ın kaleme aldığı 'Gülistan Doku soruşturması: Tunceli’deki 1+1 evin sırrı' başlıklı yazısına göre, Tunceli’de yürütülen soruşturma kapsamında ulaşılan son veriler, olayın seyrini değiştirebilecek kritik bir mekanı işaret ediyor: Kent merkezindeki 1+1 bir daire.

ÖĞRENCİ EVİ SÜSÜ MÜ VERİLDİ?

Soruşturma dosyasına giren yeni ifadelere göre, varlığı bugüne kadar gizli kalan bir ev tespit edildi. Şüpheleri üzerine çeken en büyük detay ise evin profili. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir öğrenci evi gibi görünen bu mekanın kirasının, evde yaşayanlardan farklı kişiler tarafından ödendiği iddia ediliyor. Güvenlik birimleri ise şimdi bu eve kimlerin girip çıktığı sorusuna yanıt arıyor.

HTS VE BAZ KAYITLARI

Evin tespit edilmesinin ardından savcılık düğmeye bastı. Bölgedeki çevre kamera kayıtları geriye dönük incelenirken, şüphelilerin telefon sinyalleriyle (HTS verileri) evin bulunduğu bölgenin örtüşüp örtüşmediği araştırılıyor. Eğer şüphelilerin telefonları bu gizemli evde sinyal verdiyse, Doku soruşturması tamamen yeni bir boyut kazanacak.

MASAK VE MAL VARLIĞI TAKİBİ

Soruşturmanın finansal ayağında ise MASAK devrede. Şüpheliler arasındaki para trafiği ve banka hesap hareketleri inceleme altına alındı. Öte yandan, dönemin valisi Tuncay Sonel’in tapu kayıtlarındaki artış ve yüklü mal varlığı iddiaları da kulislerdeki sarsıcı bilgiler arasında yer alıyor.

Kaynak: T24