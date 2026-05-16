Konya'da Vahşet! Elleri Kanlı Şekilde Bulundu, Anne-Babasını Öldürdüğünü İtiraf Etti

Konya’da devriye gezen polis ekiplerinin parkta elleri kanlı halde bulduğu hukuk fakültesi öğrencisi, anne ve babasını öldürdüğünü itiraf etti. Eve giden ekipler, veteriner çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Son Güncelleme:
Konya'da Vahşet! Elleri Kanlı Şekilde Bulundu, Anne-Babasını Öldürdüğünü İtiraf Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya’da işlenen cinayet, kentte büyük sarsıntı yarattı. Olay, saat 13.00 sıralarında Meram ilçesinde bir parkta duyulan şüpheyle ortaya çıktı. Devriye görevi yapan polis ekipleri, parkta elleri kanlı şekilde oturan Cihan Dinçer’i fark etti. Ekipler, Dinçer’in durumundan şüphelenerek sorular sordu. Dinçer, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

EVDE ÖLÜ BULUNDULAR

Dinçer'in tarif ettiği Benekli Sokak'taki 2 katlı evin giriş katına giden polis, adreste kapıyı kimse açmayınca olay yerine itfaiye çağırdı. İtfaiye ekiplerinin kapısını açtığı eve giren ekipler, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner Nazife ve Gökhan Dinçer çiftini bıçaklanarak öldürülmüş buldu.

Konya'da Vahşet! Elleri Kanlı Şekilde Bulundu, Anne-Babasını Öldürdüğünü İtiraf Etti - Resim : 1

Hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul'da Kan Donduran Vahşet! Sevgilisini Köpeğinin Tasmasıyla Boğup, Parçalayarak Kırşehir'e Gömdüİstanbul'da Kan Donduran Vahşet! Sevgilisini Köpeğinin Tasmasıyla Boğup, Parçalayarak Kırşehir'e GömdüGüncel

Malatya'da Kadın Cinayeti: Yolda Yürürken Eski Eşi Tarafından KatledildiMalatya'da Kadın Cinayeti: Yolda Yürürken Eski Eşi Tarafından KatledildiGüncel

Kübra Yapıcı Cinayetinin İzlerini Böyle Silmeye Çalışmışlar: Kahreden Detayı Babası Gözyaşları İçinde AnlattıKübra Yapıcı Cinayetinin İzlerini Böyle Silmeye Çalışmışlar: Kahreden Detayı Babası Gözyaşları İçinde AnlattıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Cinayet
Son Güncelleme:
İstanbul'da Kan Donduran Vahşet! Sevgilisini Köpeğinin Tasmasıyla Boğup, Parçalayarak Kırşehir'e Gömdü Sevgilisini Köpeğinin Tasmasıyla Boğup, Parçalayarak Kırşehir'e Göm
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Yasa Dışı Bahis Ağına Büyük Darbe! Çok Sayıda Tutuklama Var Yasa Dışı Bahis Ağına Büyük Darbe
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Hareketli Saatler: 20 Vekilden Peş Peşe Toplantı CHP’de Hareketli Saatler: 20 Vekilden Peş Peşe Toplantı
CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan AK Parti'ye mi Geçecek? Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan AK Parti'ye mi Geçecek? Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia
İstanbul'un Göbeğinde 6 Yıllık Skandal İddia: 3 km'lik Boruları Takip Edince Gördüklerine İnanamadı İstanbul'un Göbeğinde 6 Yıllık Skandal İddia: 3 km'lik Boruları Takip Edince Gördüklerine İnanamadı
Kenan Doğulu'ya 14 Milyonluk Şantaj Şoku: 'Otel Videoların Elimizde' Kenan Doğulu'ya 14 Milyonluk Şantaj Şoku: 'Otel Videoların Elimizde'
Ali Koç ve Rahmi Koç'un Bahçeli'ye Hediyesinin Değeri Şaşırttı: Tarihi Banknotun Sırrı Ortaya Çıktı Ali Koç ve Rahmi Koç'un Bahçeli'ye Hediyesinin Değeri Şaşırttı: Tarihi Banknotun Sırrı Ortaya Çıktı