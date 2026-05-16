Konya'da Vahşet! Elleri Kanlı Şekilde Bulundu, Anne-Babasını Öldürdüğünü İtiraf Etti

Konya’da işlenen cinayet, kentte büyük sarsıntı yarattı. Olay, saat 13.00 sıralarında Meram ilçesinde bir parkta duyulan şüpheyle ortaya çıktı. Devriye görevi yapan polis ekipleri, parkta elleri kanlı şekilde oturan Cihan Dinçer’i fark etti. Ekipler, Dinçer’in durumundan şüphelenerek sorular sordu. Dinçer, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

EVDE ÖLÜ BULUNDULAR

Dinçer'in tarif ettiği Benekli Sokak'taki 2 katlı evin giriş katına giden polis, adreste kapıyı kimse açmayınca olay yerine itfaiye çağırdı. İtfaiye ekiplerinin kapısını açtığı eve giren ekipler, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner Nazife ve Gökhan Dinçer çiftini bıçaklanarak öldürülmüş buldu.

Hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA