Gülistan Doku Cinayetinde Yeni Gelişme: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Yeniden İfade Verecek

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in telefon yazışmaları ortaya çıkmış, Sonel'in, kendisini eleştirenleri ihraç polis memuru Gökhan Ertok'a buldurup dövdürdüğü öğrenilmişti. Tuncay Sonel, söz konusu iddialara ilişkin ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

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Gülistan Doku Cinayetinde Yeni Gelişme: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Yeniden İfade Verecek
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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok, yeniden Erzurum Adliyesine sevk edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde inceleme yapıldı.

Gülistan Doku Cinayetinde Yeni Gelişme: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Yeniden İfade Verecek - Resim : 1

Yapılan incelemelerde, Sonel ile soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında değerlendirildi.

Gülistan Doku Cinayetinde Yeni Gelişme: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Yeniden İfade Verecek - Resim : 2

Bu kapsamda 23 Temmuz'da şüpheli E.E. ve S.K, Ankara'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Söz konusu iddiaların ardından eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok, tutuklu bulundukları cezaevinden alınıp sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Erzurum Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Gülistan Doku Cinayetinde Yeni Gelişme: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Yeniden İfade Verecek - Resim : 3

Sonel, Eroğlu ile Ertok daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında, soruşturmada ifadeleri alınmak üzere Erzurum Adliyesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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