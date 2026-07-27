YENİ Parti Lideri Özgür Özel Kopuşun Perde Arkasını Anlattı: 'CHP'yi Siyasi Muhatap Kabul Etmeyeceğiz'

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Özel, "mutlak butlan" kararının ardından CHP'den ayrılış sürecine ve Yeni Parti'yi kurmasına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Biz Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nde sonuna kadar hukuki mücadele verdik diyen Özel, mutlak butlan kararıyla göreve gelen CHP yönetimini muhatap almayacaklarını açıkladı.

'İKİ SEÇİMİN MAĞLUPLARI BİR ARAYA GELDİLER'

Özel, "Geçmişe dönük çok değerlendirme yaptım. Yani değişim kurultayının sonucu Türkiye’de 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapan bir yönetim çıkmıştı. AK Parti’yi de ikinci parti yapmıştı. Bu iki seçimin mağlupları bir araya geldiler. Bu vakitten sonra da anlaşılıyor ki ellerindeki kamu gücünü kullananlar bu konuda bize Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında huzur vermiyorlar. O konuda hukuki süreçleri takip etmeye devam ediyoruz" dedi. Özgür Özel, CHP’de sonuna kadar hukuki mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti, “Yeni başlangıcın kaçınılmaz olduğunu görünce ayrılarak partimizi kurduk” ifadelerini kaydetti.

'MİLLET ‘YETER ARTIK’ DEDİ'

"Siyaseten artık millet sırtımızdan itti bizi" ifadelerini kaydeden Özel, şunları kaydetti:

"İki ay geçti, bu iki ay boyunca 22 il gezdim. Bizi YENİ Parti sürecine millet sırtımızdan itti. Yani partiyi millet kurdu. Biz Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler olarak orada sonuna kadar hukuki mücadele verdik. Devamını da getiriyorduk. Ama millet ‘yeter artık’ dedi. Bir yerden sonra bu milletin iktidar umutlarını kırmak da mümkün değildi. O yüzden millet adına milletin 91 vekili ilk adımı attık. Yani teknik kuruluşu tamamladık. Ama siyasi kuruluş şu anda Anadolu’da ve Trakya’da gerçekleşecek önümüzdeki iki ay boyunca."

"CHP İLE SİYASİ MUHATTAPLIK KURMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Özgür Özel, "CHP ile ilişkileriniz bundan sonra nasıl olur?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"CHP’nin kurumsal kimliğine bir şey söylememiz mümkün değil. Ancak şu anda CHP seçilmemişler tarafından yönetiliyor. Bizim CHP’yi eğer CHP’de seçilmiş bir yönetim olsa o bizim eski partimizdi. Ama bizim partimiz şu anki CHP değil, şu anda CHP seçilmemişler tarafından yönetiliyor. O yüzden bir siyasi muhataplık kurmamız mümkün değil. Ama onlarla polemik yapacak kavga yapacak da değiliz. Zaten siyaset seçilmişlerle yapılır. Mahkeme kararıyla atanmış bir yönetimi pozitif ya da negatif yönde muhatap alacak değiliz. Olumlu ya da olumsuz yönde muhatap alacak değiliz."

Kaynak: Sözcü