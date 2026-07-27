Bahis Şebekesinden 'Finans Ofisi' Oyunu: 20 Milyar Liralık İşlem Hacmine Dev Operasyon

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Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu Mersin'deki dev bahis operasyonunun detayları netleşti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, siber dünyada milyarlarca liralık yasa dışı para trafiğini yöneten ve organize şekilde kara para aklayan dev bir şebekeye karşı 11 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

7258 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada, siber polisi ve jandarma ekipleri tam bir koordinasyon içinde düğmeye bastı. Yapılan incelemelerde şebekenin toplam işlem hacminin tam 19 milyar 976 milyon 499 bin 349 lira 68 kuruş olduğu saptandı.

JANDARMA 'SAHA VE HAVALE' GRUPLARINI DEŞIFRE ETTI

Soruşturmanın ilk ayağında Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri rol aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) alınan banka hesap verilerini inceleyen ekipler, ilk etapta 7 milyar liralık şüpheli bir işlem hacmine ulaştı.

Daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyalleri geriye dönük inceleyen jandarma, şebekenin parayı transfer etmek amacıyla adeta şirket gibi yapılandığını saptadı. "Saha Grubu" ve "Havale Ofis Grubu" adı altında çalışan bu yapıya yönelik Mersin, İstanbul, Hatay ve Çankırı'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılarak 24 şüpheli radara girdi.

EMNİYET SİBER EKİPLERİ 'FİNANS OFİSLERİ'Nİ BASTI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ikinci soruşturmada ise teknik ve fiziki takip neticesinde 56 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yapılan incelemelerde 12 milyar 976 milyon liralık devasa bir nakit akışı tespit edildi.

Emniyet güçleri, yasa dışı bahis paralarının transfer merkezleri olarak kullanılan 3 gizli "Finans Ofisi" ile birlikte Mersin merkezli, Adana, Antalya, İzmir, Mardin, Siirt ve Tekirdağ'ın da aralarında bulunduğu 11 ildeki 50 ikamet adresine şafak operasyonu düzenledi.

CEZAEVİNDEN VE KKTC'DEN YÖNETİLEN AĞ

İncelemelerde kimlikleri tespit edilen şüphelilerden 4'ünün halihazırda farklı suçlardan ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunduğu, 2'sinin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) firari olarak yaşadığı belirlendi. Toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararının uygulandığı dev operasyonda, çok sayıda dijital materyale ve suç unsurlarına el konuldu.

Başsavcılık, milyarlık vurguna imza atan organizasyona yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi