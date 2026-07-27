Uzay Olarak Tanınan Ünlü Rapçi Erol Can Güncü Sahnede Gözaltına Alındı

İzmir’in Çeşme ilçesinde "Uzay" olarak tanınan rapçi Erol Can Güncü, bir beach club'da sahne aldığı esnada gözaltına alındı.

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Uzay Olarak Tanınan Ünlü Rapçi Erol Can Güncü Sahnede Gözaltına Alındı
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Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede faaliyet gösteren popüler bir eğlence mekanında program gerçekleştiren Erol Can Güncü'ye (Uzay) yönelik operasyon düzenledi.

Sahnede olduğu esnada polis ekiplerince gözaltına alınan rapçinin kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik yazdığı ve seslendirdiği iddia edilen şarkı sözleri nedeniyle hakkında işlem başlatıldığı öne sürüldü.

Emniyet güçlerince sahneden indirilerek gözaltına alınan Güncü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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