Altın Portakal Film Festivalinde seçkiden çıkarılmasıyla sansür tartışması başlatan 'Kanun Hükmü' filminin görüntü yönetmeni İlker Berke hayatını kaybetti.

Vefat haberini belgeselin yönetmeni Nejla Demirci sosyal medya hesabından duyurdu: “Kanun Hükmü” belgesel ekibinden görüntü yönetmeni sevgili dostum güzel insan İlker Berke’yi kaybettik. Oysa daha dünden cevapsız çağrısı var. O telefona bakamadım… o telefona geri dönemedim"

İLKER BERKE KİMDİR?

1968 doğumlu İlker Berke, Hacettepe Üniversitesi’nde İktisat okurken fotoğraf, video ve sinema sanatıyla ilgilenmeye başladı. 150’den fazla reklam filminde kamera asistanı olarak çalıştı. Çok sayıda sinema ve televizyon filminin, kısa filmin, dizinin, belgeselin, tanıtım ve reklam filminin, klibin, kamu spotunun görüntü yönetmenliğini yaptı. Ahmet Uluçay’ı anlatan “Tepecik Hayal Okulu” belgeselinin de yapımcılığını üstlenmiştir.