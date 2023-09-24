Akşener hastaneye kaldırıldı, başkanlık divanı ve Eskişehir gezisi iptal edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in viral bir enfeksiyon nedeniyle rahatsızlandığını duyurdu. Zorlu X hesabından "KAMUOYUMUZA… Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın (25 Eylül Pazartesi) yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir. Saygılarımızla." açıklaması yaptı.

Partiden yapılan açıklamada ise Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.