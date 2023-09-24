Akşener hastaneye kaldırıldı, başkanlık divanı ve Eskişehir gezisi iptal edildi
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve başkanlık divanı toplantısı ile Eskişehir gezisinin ertelendiği duyuruldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in viral bir enfeksiyon nedeniyle rahatsızlandığını duyurdu. Zorlu X hesabından "KAMUOYUMUZA… Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın (25 Eylül Pazartesi) yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir. Saygılarımızla." açıklaması yaptı.
Partiden yapılan açıklamada ise Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
KAMUOYUMUZA…— Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) September 24, 2023
Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın (25 Eylül Pazartesi) yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir.
Saygılarımızla.