Google Güvenlik Platformunu Rekor Paraya Satın Alıyor

Google, New York merkezli bulut güvenlik platformu Wiz'i satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Google Güvenlik Platformunu Rekor Paraya Satın Alıyor

Google'dan yapılan açıklamaya göre, Wiz'in 32 milyar dolar karşılığında tamamen nakit ödeme ile satın alınacağı bildirildi. Satın alma işlemi tamamlandığında Wiz, Google Cloud çatısı altına katılacak.

Google, bu satın almanın şirketin gelişmiş bulut güvenliği ve çoklu bulut çözümlerine yaptığı yatırımı güçlendirdiğini belirtti. Wiz'in sunduğu güvenlik platformunun, siber güvenlik olaylarını önlemeye yardımcı olacak kolay kullanımlı çözümler sunduğu vurgulandı.

GOOGLE VE WIZ GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, işletmeler ve kamu kurumlarının daha güçlü güvenlik çözümleri arayışında olduğunu belirterek, Google Cloud ile Wiz'in birlikte bulut güvenliğini ve çoklu bulut kullanımını daha ileriye taşıyacağını ifade etti.

Google Cloud CEO'su Thomas Kurian ise her ölçekteki işletmeye siber güvenliği daha erişilebilir ve kolay kullanılabilir hale getirme konusunda Wiz ile ortak bir vizyona sahip olduklarını söyledi.

Wiz Kurucu Ortağı ve CEO'su Assaf Rappaport, satın almanın kendilerine ek kaynaklar ve gelişmiş yapay zeka uzmanlığı sağlayacağını belirterek, bu sayede güvenliği güçlendirme ve ihlalleri önleme misyonlarının daha da ileri taşınacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

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