Aydın’da Korkutan Yangın

Aydın’ın Söke ilçesinde, bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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Aydın’da Korkutan Yangın

Aydın’ın Söke ilçesi Konak Mahallesi Aydın Caddesi’nde bulunan Aydoğdu Apartmanı’nın çatı katında yangın meydana geldi. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yoğun çaba sonucu alevler kontrol altına alınırken, yapılan ilk tespitlere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi. Yangın nedeniyle çatı katında bulunan bazı eşyaların zarar gördüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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