Giresun'daki Kadın Cinayetinde 5 Tutuklama

Giresun'un Dereli ilçesinde yılbaşı gecesi av tüfeğiyle başından vurularak yaşamını yitiren 26 yaşındaki kadının cinayetine ilişkin gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giresun'daki Kadın Cinayetinde 5 Tutuklama

İlçeye bağlı Meşeliyatak köyünde Fatma Türk (26), av tüfeğiyle başından vurulması sonucu yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Türk’ün kardeşi Dursun Y., silahın ruhsat sahibi İ.B., baba H.T., anne N.T. ve diğer kardeşi H.T., jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Giresun'daki Kadın Cinayetinde 5 Tutuklama - Resim : 1

Soruşturma sürecinde şüphelilerin ifadeleri alındı. Dursun Y.’nin ifadesinde, ayağının takıldığını ve bu sırada elindeki av tüfeğinin kazara ateş aldığını belirttiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Fatma Türk’ün ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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