Giresun'daki Kadın Cinayetinde 5 Tutuklama
Giresun'un Dereli ilçesinde yılbaşı gecesi av tüfeğiyle başından vurularak yaşamını yitiren 26 yaşındaki kadının cinayetine ilişkin gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçeye bağlı Meşeliyatak köyünde Fatma Türk (26), av tüfeğiyle başından vurulması sonucu yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Türk’ün kardeşi Dursun Y., silahın ruhsat sahibi İ.B., baba H.T., anne N.T. ve diğer kardeşi H.T., jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Soruşturma sürecinde şüphelilerin ifadeleri alındı. Dursun Y.’nin ifadesinde, ayağının takıldığını ve bu sırada elindeki av tüfeğinin kazara ateş aldığını belirttiği öğrenildi.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Fatma Türk’ün ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA